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男員工在宿舍墜樓與F16專案將結束有關？漢翔：員工夢遊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

漢翔一名29歲男員工前天白天在宿舍4樓墜樓，重傷送醫治療，外傳他墜樓與F16專案將結束有關，因為許多員工對工作去向徬徨無助，漢翔公司今天強調，這名男員工當天在宿舍疑似夢遊，不慎墜樓，公司當天立即派人到醫院關心，也會確保員工的工作權益。

漢翔公司今天說明， 這名男員工在廠房工作，3班制，他排第2班，他下班後睡到10月18日早上約10點左右，因痛醒發現自己已在一樓，其餘無印象、無記憶，他的宿舍在4樓。

漢翔公司表示，男員工身體狀況意識清楚，因疼痛造成身體虛弱，可清楚表達與回覆問題，當事人向警察表示，此意外無關感情、精神、藥物等因素造成。

漢翔公司表示，當天派人到醫院探視關心，急診醫師初步判定男員工雙腳、胸部、左手有骨折或骨裂狀況，外傷為臉部下巴撕裂傷，公司已協助安排後續治療；漢翔強調，廠房專案將結束，也會妥善員工的工作，呼籲員工不需擔心。

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漢翔

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