北市信義區百貨迎戰周年慶 警：停車場外違規停等將被開單

台北市信義警分局指出，信義商圈百貨公司自10月20日至11月20日為周年慶高峰檔期，預計將出現大批人潮，警方呼籲民眾，不要在停車場外違規停等以免受罰。

警方說，目前國內疫情已相對趨緩，人潮逐漸增加，預計百貨周年慶期間，將有許多民眾蜂擁至信義商圈百貨公司購物，造成信義商圈停車位一位難求，為避免車流量大增造成交通壅塞及事故發生，信義分局除將加強交通疏導，特別針對百貨公司及周邊停車場滿場排隊停等的違規臨時停車加強取締與驅離，以維護交通順暢、減少交通事故發生的機率。

信義分局屆時將依市政府核定的交維計畫，在松壽路實施彈性調撥車道管制，並於忠孝東路五段22巷、松高路、松壽路等地彈性進行管制，請開車民眾依相關管制及行車指示行駛。

信義分局特別呼籲開車前往消費的民眾，在百貨公司停車場滿場後，不要違停在停車場外停等，如持續在停車場外停等，不僅影響周邊交通，也違反道路交通管理處罰條例，警方將會依法開罰。

信義分局也將協請百貨公司業者落實滿場機制，於停車場滿場時關閉停車場，並請排等車輛離開，請民眾要配合停車場保全、義交人員的引導，否則待警方到場時，將會依法開單告發。

警方鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往，並利用百貨公司提供的消費滿額配送服務將戰利品帶回家，如此一來，不用在車陣中塞車，也不用提著大包小包回家。