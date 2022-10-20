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影／彰化線西外海船隻擱淺 海空合力救回5名船員

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一艘南方澳籍漁船今天在彰化縣線西外海擱淺，空勤總隊派直升機與海巡署海空合作，救回5名船員，包括2名台籍和3名印尼籍船員。

今天早上海巡署防潮門守望哨人員發現，位於防潮門西方約1.2公里，距岸900公尺處，一艘南方澳籍漁船在彰化線西外海擱淺，經聯繫船長確認，船長表明船擱淺無法自行脫困，目前人員暫時無危安，船上5人，希望海巡署協助申請空偵機將船上人員先行救援上岸，也連繫友好漁船從塭仔漁港出港協助拖帶。

早上7點17分，空偵機抵達現場評估吊掛作業，7點40分，全數吊掛完畢，無人員受傷，下放至附近空曠處，5名船員由漁業公司載離，到梧棲漁港停車處取車，後續討論拖船時間及方式。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天執行彰化縣線西船隻擱淺船員受困任務，接獲命令後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機NA-708號機執行任務，7點9分起飛，高度1000呎定向目標，7點15分到達目標區，機組員確認目標，完成高、低空偵察後，由海巡隊員林居達出艙實施吊掛作業，7點40時將受困5位船員完成救援，岸際落地交由地面岸巡人員處理。

今天執行救援任務派NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長楊儒健，海巡署吊掛分隊員林居達、武煜恆。

彰化線西海域今天有船隻擱淺船員受困，海空合力救回5名船員。圖／空勤總隊提供
彰化線西海域今天有船隻擱淺船員受困，海空合力救回5名船員。圖／空勤總隊提供
彰化線西海域今天有船隻擱淺船員受困，海空合力救回5名船員。圖／空勤總隊提供
彰化線西海域今天有船隻擱淺船員受困，海空合力救回5名船員。圖／空勤總隊提供

海巡署 黑鷹直升機

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