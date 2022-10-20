台東懶警15案逾期陳報 最長竟達418天 判休職6月

台東分局警員王偉安，受理民眾報案，竟有15件逾期陳報分局，逾期時間少則47日，但最長的竟逾期418日。內政部將王移送懲戒法院，懲戒法院認為王影響報案人權益，且危害地方治安，延誤刑事案件偵查妨害發現真實，判休職，期間6月。

王偉安在台東分局利嘉派出所任職期間，因2020年9月28日受理車禍案件，卻未依規定陳報分局辦理刑事案件移送程序，分局今年3月得知，啟動調查，考績委員會決議記王一大過。分局今年5月19日擴大清查，結果發現延宕的事不只一樁，從去年3月17日至今年3月22日在寶桑派出所任職期間，受理的14件都未依規定程序辦理。

其中傅姓民眾報妨害自由，竟然逾期418日，另外超過300天以上陳報的有5件，逾200日以上的有6件，另2件分別逾期168日與47日。

內政部表示，王受理張姓婦女遭搶案件，未通報偵防中心，且未填報刑案紀錄表；另受理普通刑案計13件，均未填報刑案紀錄表，皆核屬匿報，違反公務員服務法第6條與第8條所定「公務員應勤勉及執行職務不得無故稽延」規定。

王偉安經懲戒法院合法通知，未提出答辯。懲戒法院認為民眾報案後，未依規定程序辦理，無故稽延，有違公務員服務法「公務員執行職務不得無故稽延」之旨，足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，損害政府機關信譽和形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。