快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

鄰居道路放鏡子、樹上掛鬼頭…他嚇到收驚 告上法庭卻敗訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄王姓男子與黃姓女子為鄰居，因雙方長期有糾紛，黃女先是在社區擺鏡子，後又防止對方飼養流浪貓在樹上放鬼頭面具；讓王男受驚，必須看身心科又到公廟收驚，因此王提告求償1萬多元；法院勘驗後，認為該面具不至於讓人驚嚇到要就醫，且兩人早有糾紛不能歸因於鏡子跟面具，判王敗訴，黃免賠。

判決指出，王男與黃女為鄰居，兩人長期有糾紛，黃便在今年3月29日11時27分許，在住處前社區道路上擺放龐大鏡子，朝向王住家每天出入的公共場所。

王男認為台灣民俗中鏡子擺放有禁忌存在，加上光線反射、映照身影讓他們一家人心生恐懼，又影響行車安全；黃女某天又因流浪貓攀爬樹木，便將鬼頭面具掛在王住家可見的樹上，讓他對上眼受到驚嚇。

黃女的行為讓王男身心不適，還特地到公廟收驚，又到身心科就醫；因此王依據看診費用、收驚費、車馬費等對黃提告求償1萬280元。

黃女抗辯，放鏡子是王男都會故意用車燈照住家，擺放位置不在道路上，樹上放面具則是因對方飼養一堆浪貓，導致髒亂，且經警告後已經移除，跟對方所提的賠償依據與他無關。

法官依據GOOGLE街景檢視雙方住處，確認王男出入、行動時會看到該鏡子及面具；另透過網拍，查詢商品名稱為「抖音綠魚頭套」的鬼頭面具，可見本身並非專門用來造成他人驚嚇的物品，難認會嚴重到必需收驚、就醫。

法院認為，王男雖有身心不安，是否透過收驚能改善，另提出診斷證明載明有壓力反應、恐慌症、焦慮狀態等症狀，還稱黃女要對他做不好的事，但雙方早有糾紛，歸因於爭鏡子及面具難於憑採，因此認求償無理，駁回主張，判王敗訴，全案仍可上訴。

高雄王姓男子因鄰居在道路放鏡子又到樹上怪鬼頭面具，嚇到去就醫，提告求償卻敗訴。記者陳弘逸／攝影
高雄王姓男子因鄰居在道路放鏡子又到樹上怪鬼頭面具，嚇到去就醫，提告求償卻敗訴。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

妻看知名密醫被性騷！夫怒衝診間打人嗆「厚伊死」 獲輕判拘役30天

老師變白雪公主、童看診喊同學都不見了 兒科醫示警「7病毒」：屋漏偏逢連夜雨

助糧破千萬！浪喵關懷企業讓浪浪穩定溫飽、健康等家

慘！6個月大流浪貓頭卡玻璃罐 撞樣巴斯光年

相關新聞

高雄女開車闖紅燈撞飛機車 女騎士騰空3公尺落地腿骨折

高市郭姓女子今天上午駕駛轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓女騎士，陳當場噴飛約3公尺高，整個人頭下腳上又落地，過...

台東懶警15案逾期陳報 最長竟達418天 判休職6月

台東分局警員王偉安，受理民眾報案，竟有15件逾期陳報分局，逾期時間少則47日，但最長的竟逾期418日。內政部將王移送懲戒...

鄰居道路放鏡子、樹上掛鬼頭 他被嚇到收驚 告上法庭卻敗訴

高雄王姓男子與黃姓女子為鄰居，因雙方長期有糾紛，黃女先是在社區擺鏡子，後又防止對方飼養流浪貓在樹上放鬼頭面具；讓王男受驚...

失聯移工脫序上演蜘蛛人 10警用辣椒水、電擊槍才逮到人

25歲潘姓男移工一大清早打赤膊在高雄楠梓某民宅2樓陽台大吼大叫，因妨礙住戶安寧居民報案，警到場潘男脫序行徑仍未停止，還徒...

二家銀行臨櫃阻詐803萬元 台中市警局長與大雅分局長致謝

台中市警局為提升警銀聯阻防詐的成效，局長蔡蒼柏前天和大雅分局長賈立民，實地拜訪轄內二家阻詐有功分行，二家分行臨櫃阻詐共8...

乾女兒遊說8旬乾爹投資23萬 警勸不聽妻來了他秒撤

高雄市83周姓老翁和陌生女子聊天後，認女方當乾女兒，老翁被遊說投資，還被教導匯款23萬時，要佯稱買機器開工廠，以免穿幫；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。