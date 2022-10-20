鄰居道路放鏡子、樹上掛鬼頭…他嚇到收驚 告上法庭卻敗訴

高雄王姓男子與黃姓女子為鄰居，因雙方長期有糾紛，黃女先是在社區擺鏡子，後又防止對方飼養流浪貓在樹上放鬼頭面具；讓王男受驚，必須看身心科又到公廟收驚，因此王提告求償1萬多元；法院勘驗後，認為該面具不至於讓人驚嚇到要就醫，且兩人早有糾紛不能歸因於鏡子跟面具，判王敗訴，黃免賠。

判決指出，王男與黃女為鄰居，兩人長期有糾紛，黃便在今年3月29日11時27分許，在住處前社區道路上擺放龐大鏡子，朝向王住家每天出入的公共場所。

王男認為台灣民俗中鏡子擺放有禁忌存在，加上光線反射、映照身影讓他們一家人心生恐懼，又影響行車安全；黃女某天又因流浪貓攀爬樹木，便將鬼頭面具掛在王住家可見的樹上，讓他對上眼受到驚嚇。

黃女的行為讓王男身心不適，還特地到公廟收驚，又到身心科就醫；因此王依據看診費用、收驚費、車馬費等對黃提告求償1萬280元。

黃女抗辯，放鏡子是王男都會故意用車燈照住家，擺放位置不在道路上，樹上放面具則是因對方飼養一堆浪貓，導致髒亂，且經警告後已經移除，跟對方所提的賠償依據與他無關。

法官依據GOOGLE街景檢視雙方住處，確認王男出入、行動時會看到該鏡子及面具；另透過網拍，查詢商品名稱為「抖音綠魚頭套」的鬼頭面具，可見本身並非專門用來造成他人驚嚇的物品，難認會嚴重到必需收驚、就醫。