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高雄女開車闖紅燈撞飛機車 女騎士騰空3公尺落地腿骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市郭姓女子今天上午駕駛轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓女騎士，陳當場噴飛約3公尺高，整個人頭下腳上又落地，過程被後方車行車紀錄器拍下，陳全身擦挫傷、左腳骨折，幸無生命危險。

南部記者爆料網今天上午貼出一則車禍影片，影片中只見一輛轎車於上午6時55分許，行經鳳山區澄清路，當時澄清路號誌是紅燈，文武路146巷口是綠燈。

但轎車直接闖越路口紅燈，撞上一輛剛好綠燈起步的機車騎士，騎士當場噴飛，整個人騰空3公尺高，頭下腳上後摔落在地，一動也不動，嚇壞過往人車。

警消獲報到場，受傷的陳姓女騎士（42歲）被緊急送醫治療，所幸僅身體多處擦挫傷、左腳骨折，無生命危險；警方事後對駕駛轎車的郭姓女子，和陳姓女騎士施以酒測，均無酒駕；警方將對郭開出可罰2700元至5400元的闖紅燈罰單。

高市轎車今天上午近7時許，在澄清路和文武街146巷口闖紅燈，女騎士遭撞噴飛，過程被後方車子行車紀錄器錄下。圖／翻攝南部記者爆料網
高市轎車今天上午近7時許，在澄清路和文武街146巷口闖紅燈，女騎士遭撞噴飛，過程被後方車子行車紀錄器錄下。圖／翻攝南部記者爆料網
高市郭姓女子駕轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上陳姓女騎士，陳當場噴飛約3公尺高，整個人頭下腳上。圖／翻攝南部記者爆料網
高市郭姓女子駕轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上陳姓女騎士，陳當場噴飛約3公尺高，整個人頭下腳上。圖／翻攝南部記者爆料網
高市郭姓女子駕轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上陳姓女騎士，陳女當場噴飛落地。圖／翻攝南部記者爆料網
高市郭姓女子駕轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上陳姓女騎士，陳女當場噴飛落地。圖／翻攝南部記者爆料網

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