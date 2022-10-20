高雄女開車闖紅燈撞飛機車 女騎士騰空3公尺落地腿骨折
高市郭姓女子今天上午駕駛轎車在澄清路口疑闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓女騎士，陳當場噴飛約3公尺高，整個人頭下腳上又落地，過程被後方車行車紀錄器拍下，陳全身擦挫傷、左腳骨折，幸無生命危險。
南部記者爆料網今天上午貼出一則車禍影片，影片中只見一輛轎車於上午6時55分許，行經鳳山區澄清路，當時澄清路號誌是紅燈，文武路146巷口是綠燈。
但轎車直接闖越路口紅燈，撞上一輛剛好綠燈起步的機車騎士，騎士當場噴飛，整個人騰空3公尺高，頭下腳上後摔落在地，一動也不動，嚇壞過往人車。
警消獲報到場，受傷的陳姓女騎士（42歲）被緊急送醫治療，所幸僅身體多處擦挫傷、左腳骨折，無生命危險；警方事後對駕駛轎車的郭姓女子，和陳姓女騎士施以酒測，均無酒駕；警方將對郭開出可罰2700元至5400元的闖紅燈罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言