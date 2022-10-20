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二家銀行臨櫃阻詐803萬元 台中市警局長與大雅分局長致謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警局為提升警銀聯阻防詐的成效，局長蔡蒼柏前天和大雅分局長賈立民，實地拜訪轄內二家阻詐有功分行，二家分行臨櫃阻詐共803萬元，保住民眾存款。

蔡蒼柏為感謝銀行行員落實關懷提問，用心守護民眾的積蓄，頒發感謝狀及禮品，他在現場帶領大雅警分局員警，對提存款民眾做預防詐騙宣導，以生動活潑的宣導方式，拉近與民眾的距離。

日前三信銀行大雅分行74歲張姓男子稱其子女買房急需用錢，經專案副理林美玉協助電話聯繫後，懷疑是假冒親友的詐騙手法，阻止張匯款，隔天張男度臨櫃匯款，行員立即通報轄區馬岡派出所，警銀聯手協助再次確認後，發現確實為詐騙，成功阻詐303萬元。

國泰世華銀行潭子分行日前有一名79歲張姓男子稱要投資靈骨塔，要臨櫃提領500萬元現金，行員王藝閔仔細詢問合約內容、地點，張男都一無所知，隨即通知潭子分駐所專責人員到場，經警方告知並提供相關案例後，順利攔阻500萬元。

大雅警分局長賈立民表示，大雅分局今年1至9月共阻詐近40件，阻詐金額2247多萬元，為有效防止詐騙案件，將持續推動「警銀聯阻防詐」，並成立反詐宣導團，深入轄區內宣導，與銀行、郵局及農會等金融機構保持緊密關係，積極防止民眾被騙。

台中市二家銀行臨櫃阻詐803萬元，台中市警局長與大雅分局長到銀行致謝。圖／警方提供
台中市二家銀行臨櫃阻詐803萬元，台中市警局長與大雅分局長到銀行致謝。圖／警方提供
台中市二家銀行臨櫃阻詐803萬元，台中市警局長與大雅分局長到銀行致謝。圖／警方提供
台中市二家銀行臨櫃阻詐803萬元，台中市警局長與大雅分局長到銀行致謝。圖／警方提供

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