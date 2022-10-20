乾女兒遊說8旬乾爹投資23萬 警勸不聽妻來了他秒撤

高雄市83周姓老翁和陌生女子聊天後，認女方當乾女兒，老翁被遊說投資，還被教導匯款23萬時，要佯稱買機器開工廠，以免穿幫；警方見聯手行員勸阻，老翁仍不聽，通知老翁妻子，他見太座現身，立刻打消匯款念頭，乖乖回家。

警方指出，83歲的周姓老翁前天上午11時許，至鳳山區光復二路郵局欲匯款23萬元，郵局人員查詢該帳戶金流有異，疑似為人頭帳戶，於是通報當地鳳山警分局忠孝派出所警方到場協助。

警方到場詢問周翁匯款用途，周翁起初說，是為購買機器開工廠用，警方查證該帳戶，是警示帳戶，再詢問周翁時，他才坦承透過通訊軟體Line與一陌生女子聊天，後來認女方為乾女兒。

周翁說，乾女兒遊說他可投資股票，能高獲利，可先匯款23萬元試試，並指導他，匯款遇人詢問時要說「為投資，購買機器開工廠」。

警方當下觀看周翁對話訊息，發現訊息內，雙方都以「乾爹、乾女兒」互稱，警方告知周翁此為典型詐騙手法，歹徒會先與被害人培養感情，取得信任後，再進一步誘導匯款詐財。