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憾！疑經濟陷困無力養兒 單親母弒子自戕

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

母親疑經濟陷困境攜子尋短。示意圖／ingimage
母親疑經濟陷困境攜子尋短。示意圖／ingimage
新北市樹林區八德街侯姓男童，接連三天未到校上課，校方連繫不上家屬，昨晚通報警方協同里長到租處破門查看，赫見侯姓男童與其母許女雙雙倒臥房內，侯姓男童已無呼吸心跳，許母頸部、胸部各有刀傷，緊急協助兩人送醫急救，男童不治，許母救回留院治療。

據了解，許母（36歲）與其子侯姓男童（6歲）兩人租住在新北市樹林區八德街一間套房。近來許母疑似工作不穩，經濟陷困，經濟壓力之大壓的許母喘不過氣。周一（17日）開始，侯姓男童沒到校上課，校方接連三天連繫不上許母。

昨天（19日）晚上9時許，校方通知警方會同里長，來到兩人租住新北市樹林區八德街破門查看，赫見侯姓男童與許母雙雙倒臥在房內，侯姓男童當場沒有生命徵象，許母頸部、胸部各有刀傷，緊急協助兩人送醫急救，侯姓男童不治，許母救回留院治療。

警方勘驗現場，沒有外力介入跡象，初步懷疑是許女弒子後自戕，相關疑點仍待許女清醒後再詢問釐清。

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