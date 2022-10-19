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影／租不起套房轉移陣地 2妙齡女沒錢超商一待「住7天」
屏東縣內埔警分局日前接獲超商店員報案，19歲高女、22歲鍾女在超商滯留逾一周，兩女身無分文，手機又壞了，想要回家，請店員協助報案，警方獲報到場，將兩人帶回派出所，並自掏腰包拿100元給兩女搭公車，讓兩人順利回到高女屏東市奶奶家，順利到家後，並打電話到派出所感謝員警幫忙。
警方在本月7日下午近2點接獲超商店員報案，抵達超商時，兩女在超商角落，警方詢問後，兩女是朋友關係，都是同鄉三地門鄉，疑似跟家人吵架離家出走，起先跟朋友承租套房，後來因為沒有錢繳租金，轉移陣地到隔壁超商，一待就是一周。
警方發現，兩人沒有通報失蹤人口，詢問是否有人能載她們回家，鍾女說家人都在外地工作，高女則是跟奶奶一起住在屏東市租屋處，因為奶奶年邁且重聽無法聯繫。兩女向員警說，希望能先回高女屏東市奶奶家，但因沒錢無法自行回家。
警方確認後，先將兩人帶回派出所，並查詢內埔到屏東市的公車時刻表，自掏腰包拿100元給兩女當車資，並載她們到公車站牌去搭公車，並請他們回到家後要打電話回報。據了解，兩人現場沒有行李，行李放在朋友家，大多是晚間到超商桌椅角落旁趴著休息。
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