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台中港維修員船上墜落5公尺高甲板 多處骨折重傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港一號碼頭西側船修廠船塢今天發生工人墜落意外，劉姓維修員在船上做船舶維修作業時，疑不慎從5公尺高的甲板摔落到一樓甲板，胸椎與腰椎粉碎性骨折，消防隊員到場搶救，送醫治療中，事故原因由台中市勞檢處調查中。

台中港務消防隊表示，今天近中午11點26分獲報，台中港一號碼頭西側船修廠船塢有人墜落受傷，立即派遣防風林消防分隊人車到搶救，50歲劉姓男子正進行船舶維修作業時，不慎從約5公尺高的甲板上摔落一樓甲板，意識清楚，送梧棲童綜合醫院救治。

醫院表示，傷者到院時，經檢查胸椎第12節與腰椎第4節粉碎性骨折，送普通病房並手術治療；台中港務分公司表示，經查為民間公司承租船塢，為機械公司作業，劉姓維修員人員從甲板墜落機艙，已通知作業廠商於8小時內通報台中市政府勞檢處到現場進行勘察，調查是否人為疏失、責任歸屬，並調查事故原因。

台中港今天發生工安意外，一名工人從船上墜落到甲板重傷送醫搶救。圖／民眾提供
台中港今天發生工安意外，一名工人從船上墜落到甲板重傷送醫搶救。圖／民眾提供
台中港今天發生工安意外，一名工人從船上墜落到甲板重傷送醫搶救。圖／民眾提供
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