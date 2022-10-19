台中港維修員船上墜落5公尺高甲板 多處骨折重傷

台中港一號碼頭西側船修廠船塢今天發生工人墜落意外，劉姓維修員在船上做船舶維修作業時，疑不慎從5公尺高的甲板摔落到一樓甲板，胸椎與腰椎粉碎性骨折，消防隊員到場搶救，送醫治療中，事故原因由台中市勞檢處調查中。

台中港務消防隊表示，今天近中午11點26分獲報，台中港一號碼頭西側船修廠船塢有人墜落受傷，立即派遣防風林消防分隊人車到搶救，50歲劉姓男子正進行船舶維修作業時，不慎從約5公尺高的甲板上摔落一樓甲板，意識清楚，送梧棲童綜合醫院救治。