7旬婦萬華街頭迷途 北市警助返家
台北市一名張姓老婦在萬華區的街頭上遊蕩且衣著單薄，路過民眾見狀認為危險通報警方；萬華分局華江派出所員警獲報趕到現場，透過張婦攜帶的手機找到住家，順利送她返家。
警方表示，萬華警分局華江派出所本月1日傍晚6點多時，接獲民眾報案，指一名老婦在外遊蕩，而且只穿著單薄衣物、不記得住家位置，民眾認為相當危險。
這時巡邏中的華江所警員郭桓彰、郭學鴻獲報趕往現場，只是張婦（76歲）年事已高記憶力衰退，在員警持續安撫及詢問後，張才發現有攜帶手機出門，隨即撥打電話給家人，並從家人口中得知張的地址。
警方立即載送張婦返家，家人看到都鬆了一口氣，不停向員警道謝。萬華分局也呼籲，民眾如家中有長者欲外出，應盡量陪同出門，且穿戴反光或亮色系衣物，多一分小心，多一分陪伴，不僅能維繫家庭情感，也能維護人身安全。
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