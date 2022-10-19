快訊

明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

7旬婦萬華街頭迷途 北市警助返家

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名張姓老婦在萬華區的街頭上遊蕩且衣著單薄，路過民眾見狀認為危險通報警方；萬華分局華江派出所員警獲報趕到現場，透過張婦攜帶的手機找到住家，順利送她返家。

警方表示，萬華警分局華江派出所本月1日傍晚6點多時，接獲民眾報案，指一名老婦在外遊蕩，而且只穿著單薄衣物、不記得住家位置，民眾認為相當危險。

這時巡邏中的華江所警員郭桓彰、郭學鴻獲報趕往現場，只是張婦（76歲）年事已高記憶力衰退，在員警持續安撫及詢問後，張才發現有攜帶手機出門，隨即撥打電話給家人，並從家人口中得知張的地址。

警方立即載送張婦返家，家人看到都鬆了一口氣，不停向員警道謝。萬華分局也呼籲，民眾如家中有長者欲外出，應盡量陪同出門，且穿戴反光或亮色系衣物，多一分小心，多一分陪伴，不僅能維繫家庭情感，也能維護人身安全。

7旬的張姓老婦在萬華區街頭遊蕩。記者邱奕能／翻攝
7旬的張姓老婦在萬華區街頭遊蕩。記者邱奕能／翻攝

北市

延伸閱讀

北市景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門開啟

「你賄選我翻臉」 北市保大結合音樂節籲全民反賄選

公車載客尖鋒時段突拋錨路中央 北市眾警徒手推車解圍

危老條例擬取消落日 房仲：北市老屋需求穩定支撐房價

相關新聞

影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

新北市樹林區一輛娃娃車，今天下午5時許，行經中正路欲左轉光武街時，不慎與對向一輛汽車發生碰撞，導致娃娃車失控衝上人行道，...

台中港維修員船上墜落5公尺高甲板 多處骨折重傷

台中港一號碼頭西側船修廠船塢今天發生工人墜落意外，劉姓維修員在船上做船舶維修作業時，疑不慎從5公尺高的甲板摔落到一樓甲板...

抱怨室友偷吃雞排、擅拿物品碰巧被聽見 台中2高中生衝突受傷

台中市某高中一名男學生懷疑男室友亂動他的物品，還偷吃他買的雞排，昨晚在學校宿舍內向其他室友抱怨，不巧被室友聽見...

新北樹林娃娃車突失控撞店家 3學童受傷送醫

今天下午5時許，新北市樹林區一輛幼兒園娃娃車，行經中正路與光武街口，突然失控衝上人行道，旋即撞上店面，警消獲報趕抵現場，...

台中計程車撞翻奧迪休旅車「四輪朝天」 7人傷送醫

台中市南屯區豐富路、大墩南一街在今天下午4時許，發生一起計程車與奥迪休旅車的交通事故，現場有7人受傷，其中奥迪休旅車翻覆...

基隆少女KTV包廂遭霸凌…額頭被菸頭燙傷 媽媽心痛提告

基隆市一群少女到KTV聚會時，有名少女疑不滿被害少女說她的壞話，夥同閨密毆打被害少女，還用菸頭觸燙手、腳及額頭，並拍下畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。