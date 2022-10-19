影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

新北市樹林區一輛娃娃車，今天下午5時許，行經中正路欲左轉光武街時，不慎與對向一輛汽車發生碰撞，導致娃娃車失控衝上人行道，旋即撞上店面才止停，造成1名學童挫傷，緊急送醫急救並無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據了解，黃姓司機（62歲）今天下午5時許，駕駛一輛載有7名學童、1名隨車老師的娃娃車，沿著新北市樹林區中正路（往板橋方向）行駛，才一左轉往光武街方向，卻不慎與游男（34歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致娃娃車失控，往一旁鞋店店家撞去。