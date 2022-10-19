聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家
新北市樹林區一輛娃娃車，今天下午5時許，行經中正路欲左轉光武街時，不慎與對向一輛汽車發生碰撞，導致娃娃車失控衝上人行道，旋即撞上店面才止停，造成1名學童挫傷，緊急送醫急救並無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
據了解，黃姓司機（62歲）今天下午5時許，駕駛一輛載有7名學童、1名隨車老師的娃娃車，沿著新北市樹林區中正路（往板橋方向）行駛，才一左轉往光武街方向，卻不慎與游男（34歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致娃娃車失控，往一旁鞋店店家撞去。
造成娃娃車與汽車車頭保險桿毀損斷裂，娃娃車內1名學童背部挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。警方獲報到場，對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，初步研判肇應為娃娃車轉彎時，未禮讓直行車前行釀禍。確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言