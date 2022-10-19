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影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

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影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一輛娃娃車，今天下午5時許，行經中正路欲左轉光武街時，不慎與對向一輛汽車發生碰撞，導致娃娃車失控衝上人行道，旋即撞上店面才止停，造成1名學童挫傷，緊急送醫急救並無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據了解，黃姓司機（62歲）今天下午5時許，駕駛一輛載有7名學童、1名隨車老師的娃娃車，沿著新北市樹林區中正路（往板橋方向）行駛，才一左轉往光武街方向，卻不慎與游男（34歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致娃娃車失控，往一旁鞋店店家撞去。

造成娃娃車與汽車車頭保險桿毀損斷裂，娃娃車內1名學童背部挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。警方獲報到場，對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，初步研判肇應為娃娃車轉彎時，未禮讓直行車前行釀禍。確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。

娃娃車疑似未禮讓直行車，而釀車禍。記者曾伯愷／翻攝
娃娃車疑似未禮讓直行車，而釀車禍。記者曾伯愷／翻攝
娃娃車撞汽車後，再往前衝撞店家才止停。記者曾伯愷／翻攝
娃娃車撞汽車後，再往前衝撞店家才止停。記者曾伯愷／翻攝
今天下午5時許，新北市樹林區中正路與光武街口，發生娃娃車與汽車碰撞意外，所幸現場僅1名學童受到挫傷，送醫治療後並無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天下午5時許，新北市樹林區中正路與光武街口，發生娃娃車與汽車碰撞意外，所幸現場僅1名學童受到挫傷，送醫治療後並無大礙。記者曾伯愷／翻攝

車禍 娃娃車

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