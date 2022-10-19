台中計程車撞翻奧迪休旅車「四輪朝天」 7人傷送醫

台中市南屯區豐富路、大墩南一街在今天下午4時許，發生一起計程車與奥迪休旅車的交通事故，現場有7人受傷，當中多人7、80歲長輩，事故造成奥迪休旅車翻覆，台中市消防局派遣多輛救護車前往救援，其中5人送往中山醫學大學附設醫院急救，詳細案發原因有待後續調查釐清。

台中市南屯區豐富路、大墩南一街在今天下午4時許發生車禍，現場有7人受傷，5人由救護車送醫。記者曾健祐／攝影

台中市消防局在今天下午4時許獲報，南屯區豐富路與大墩南一街有車禍，經派遣信義分隊、勤工分隊、烏日分隊的救護車前往救援，現場有7名傷者，其中一對夫妻輕傷，自行就醫，另外5人則由救護車送醫，詳細肇事原因，有待後續釐清。

現場的連姓男子表示，今天從新竹來台中看念大學的女兒，慢速經過大敦南一街，另一輛計程車從豐富路衝過來，撞到他車翻轉一圈，連和他太太無大礙，車上一隻狗嚇到；台中第4分局初步調查，計程車冉姓女駕駛、奧迪連姓車主酒測值均為0。

台中市消防局指出，獲報現場車禍疑似多名傷者，出動4輛救護車、1輛消防車及12名消防員，到場發現計程車包括40歲女駕駛，另有93歲、80歲2名女性，及85歲、60歲2名男性，總共3男2女各有頭部撕裂傷、擦挫傷，所幸5人均意識清楚送醫治療中。