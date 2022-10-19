基隆少女KTV包廂遭霸凌…額頭被菸頭燙傷 媽媽心痛提告

基隆市一群少女到KTV聚會時，有名少女疑不滿被害少女說她的壞話，夥同閨密毆打被害少女，還用菸頭觸燙手、腳及額頭，並拍下畫面上傳臉書社團。被害少女的母親帶女兒報案，警方通知3名施暴少女製作筆錄後，將全案依傷害罪嫌和少年事件處理法送交少年法院審理。

基隆警方表示，被害少女遭霸凌影片在臉書社團流傳，已通報市府教育處處置，並告知被害人「iWIN」及「StopNCII」網路平台資訊，可協助被害人將影片下架，避免承受二次傷害。

據了解，全案發生在15日晚間，來自多所國中的8名國中生，前往市區一家KTV慶生，過程中帶頭施暴少女，得知被害少女在包廂內跟別人說她的壞話，心生不滿當場興師問罪。

帶頭施暴少女和另2名少女將被害少女帶到另1間包廂後，聯手毆打她，事後還將拍下的畫面上傳網路。影片中可見被害少女倒地後，仍遭人用腳踹，帶頭施暴少女還用手撥開被害少女的頭髮，拿菸頭燙傷對方的額頭。

被害少女的母親17日傍晚帶少女到派出所報案，警方當晚聯絡到1名施暴少女製作筆錄，隔天聯絡到另2名施暴少女和其他4名在場少女，全數完成筆錄後送由少年法院審理。

警方表示，民眾若在網路發現霸凌影片，應審慎求證，確認來源，並尋求警政、教育單位及NGO協助。民眾應關心霸凌事件，但不要轉傳，以免觸犯兒童及少年福利權益保障法及個人資料保護法等法令。