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公車載客突拋錨中正區路中央 北市眾警徒手推車解圍

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名游姓男子開著公車，車輛卻疑因變速箱故障，車輛在路中央熄火，游男只好報警；中正二分局交通分隊獲報後，立即派遣警力到場，合力將公車推到路邊，以免交通壅塞回堵；中正二分局肯定員警機警處置，展現「同理心」，發揮為民服務精神。

台北市警局中正二分局交通分隊警員陳柏龍前天上午7點多，進行交通疏導勤務時，接獲中正區和平西路、寧波西街口，有公車因故障拋錨在路口正中央。

員警一到場，司機游男就說，原本在載客途中，沿著和平西路二段要左轉駛入寧波西街，卻疑因變速箱故障，導致車輛突然熄火。游男只好先到車輛後方放置警告標誌，等待救援。

因公車拋錨位置在重要幹道，且適逢上班時段車流量大，導致後方車輛行進受阻，影響交通；陳員一到場就先以手勢指揮後方來車減速，同時聯繫支援警力，合力將故障公車推到路邊，避免交通壅塞回堵。

中正二分局說，肯定這次執勤員警機警處置，展現出「同理心」，秉持著「民眾的小事就是警察的大事」，有效發揮為民服務的精神。同時呼籲駕駛人上路前應做好基本車輛檢查，才可避免車輛故障，以維行車安全，如遇行駛中車輛熄火，切勿驚慌。

中正二分局交通分隊員警見公車拋錨，協助排除狀況。記者邱奕能／翻攝
中正二分局交通分隊員警見公車拋錨，協助排除狀況。記者邱奕能／翻攝

公車 北市 警察

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