影／沙鹿騎士停等紅燈躺仰車上「打氣功」 警：已違規

台中市沙鹿區一處路口昨天出現奇景，一名騎士車停路口等紅燈時，他仰躺車上對空中「打氣功」，影片上傳地方臉書，網友說太瘋狂，警方表示，此舉已屬違規停車，如接到檢舉將開罰。

這段影片被PO在臉書沙鹿之美，一名騎士車停路口，他躺車上，對空打氣功狀，PO影片者寫「沙鹿奇葩，你累了嗎？」網友熱烈回應說，這處路口離大醫院都很近，發生事故可就近送醫；有網友問，騎士在練氣功還是被強風吹「瘋」，也有人稱這是正宗「車床族」。