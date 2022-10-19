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影／沙鹿騎士停等紅燈躺仰車上「打氣功」 警：已違規
台中市沙鹿區一處路口昨天出現奇景，一名騎士車停路口等紅燈時，他仰躺車上對空中「打氣功」，影片上傳地方臉書，網友說太瘋狂，警方表示，此舉已屬違規停車，如接到檢舉將開罰。
這段影片被PO在臉書沙鹿之美，一名騎士車停路口，他躺車上，對空打氣功狀，PO影片者寫「沙鹿奇葩，你累了嗎？」網友熱烈回應說，這處路口離大醫院都很近，發生事故可就近送醫；有網友問，騎士在練氣功還是被強風吹「瘋」，也有人稱這是正宗「車床族」。
清水警分局今天說明，經調出路口監視器畫面查出，昨天下午，這名騎士騎車到沙鹿區鎮南路二段與光華路口，停等紅燈時的奇怪舉動，經查影片畫面，機車支架已放下，騎士雙腳離開路面，屬路口違規停車，若有民眾檢舉將依法開罰，依道路交通管理處罰條例第55條，罰300至600元罰鍰。
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