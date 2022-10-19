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中山高小貨車駕駛恍神 汽車遭追撞…彈飛內、外側護欄
史姓男子日前駕駛自小貨車，行經國道一號南下233.2公里西螺路段時，疑因精神不濟，未注意車前狀況，猛力撞擊內側車道的銀色汽車，銀色汽車被撞後，先是失控撞上內側護欄，後又被彈飛撞上外側護欄，衝擊力道過猛車頭全被撞爛，駕駛身體擦挫傷無生命危險。
據了解，33歲史姓男子在日前中午駕駛自小貨車上中山高，疑因精神不濟，在行經西螺路段時，未注意車前狀況，撞擊前方29歲歐姓男子駕駛的銀色小客車，導致歐男的車失控向左撞擊內側護欄，又被向右彈飛，撞上外側護欄，最後車頭全毀，停在中線車道。
國道公路警察局第四公路警察大隊表示，駕駛人酒測值均為零，事故共造成3人身體多處擦挫傷；行車上路前務必注意精神狀況、勿疲勞駕駛，如精神不濟，要進入服務區或離開高速公路休息，維護自身及他人行車安全。
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