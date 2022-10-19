台南詐騙車手臨櫃提領100萬元贓款 警民合作當場逮人

20歲黃姓男子昨天在台南市東區銀行帳戶有巨額款項匯入，他馬上臨櫃將100萬元現金領出。行員驚覺可疑，通報警方到場後上前盤查黃坦承他是詐騙車手查扣贓款一百萬元。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

「警察先生，有男子異常提領。」台南市警一分局後甲派出所巡佐謝鎮源、警員尹吉利，昨天中午執勤時，接獲金融機構行員通報，有名男客戶多次臨櫃提領100萬元現金，行為十分可疑，員警獲報立即趕赴現場查處，盤查黃後查出黃是詐騙車手，阻詐100萬元。

據了解，黃中午臨櫃領出100萬元，員警盤查攻破黃心防，黃男坦承每次將贓款領出後，會依指示前往指定地點交付，再從中抽取一定比例的酬庸。警方當場依法逮捕H男並查扣贓款一百萬元鈔票及犯嫌手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送南檢 偵辦，並持續向上溯源，追查同案組織共犯。