偷「觸媒轉換器」有何用 修車專家：提煉貴金屬賣錢

今年疫情升溫，國際稀有金屬價格飆漲。國內盜賊看準照點，鎖定小貨車「觸媒轉換器」內有鉑、鈀、銠等三種稀有金屬，偷取提煉大賺無本生意。修車超過30年的陳又嘉說，疫情開始國際鉑、鈀、銠等稀有金屬價格飆升，所以竊賊才會偷「觸媒轉換器」轉賣提煉。

陳又嘉說，「觸媒轉換器」安裝於汽車廢氣排放系統中，它的用途就是把含有鉑、鈀及銠等貴金屬作為觸媒，搭配含氧感知器（O2 Sensor），利用加熱催化機制，以1000多度高溫燃燒排出的碳氫化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NOx）等廢氣，轉換為對人體無害的氣體，來保護我們的大氣層。

「他們一定是要偷來提煉貴金屬的」陳又嘉說，「觸媒轉換器」國產原廠新的一支要價2萬5到3萬，進口上看8萬元一支，黑市一隻也要4、5千元，根據車型所裝的地方不同，支數也會不一樣。因「觸媒轉換器」含有鉑、鈀、銠三個稀有金屬，疫情之後稀有金屬價格漲價，有可能是因為這樣，近來才有不少「觸媒轉換器」被偷情事。