聽新聞
test
0:00 / 0:00
偷「觸媒轉換器」有何用 修車專家：提煉貴金屬賣錢
今年疫情升溫，國際稀有金屬價格飆漲。國內盜賊看準照點，鎖定小貨車「觸媒轉換器」內有鉑、鈀、銠等三種稀有金屬，偷取提煉大賺無本生意。修車超過30年的陳又嘉說，疫情開始國際鉑、鈀、銠等稀有金屬價格飆升，所以竊賊才會偷「觸媒轉換器」轉賣提煉。
陳又嘉說，「觸媒轉換器」安裝於汽車廢氣排放系統中，它的用途就是把含有鉑、鈀及銠等貴金屬作為觸媒，搭配含氧感知器（O2 Sensor），利用加熱催化機制，以1000多度高溫燃燒排出的碳氫化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NOx）等廢氣，轉換為對人體無害的氣體，來保護我們的大氣層。
「他們一定是要偷來提煉貴金屬的」陳又嘉說，「觸媒轉換器」國產原廠新的一支要價2萬5到3萬，進口上看8萬元一支，黑市一隻也要4、5千元，根據車型所裝的地方不同，支數也會不一樣。因「觸媒轉換器」含有鉑、鈀、銠三個稀有金屬，疫情之後稀有金屬價格漲價，有可能是因為這樣，近來才有不少「觸媒轉換器」被偷情事。
至於為何選擇專偷小貨車，陳又嘉則解釋，小貨車因為底盤較高，對比汽車來說，相對好偷。現在竊賊很是厲害，用小型切斷器就可單人單手作業，且偷竊時間只需不到2分鐘。但倒楣的就是車主，只要車子被偷，失主不單是要換裝新的「觸媒轉換器」，連同排氣管也得一併換新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言