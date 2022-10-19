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偷「觸媒轉換器」有何用 修車專家：提煉貴金屬賣錢

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年疫情升溫，國際稀有金屬價格飆漲。國內盜賊看準照點，鎖定小貨車「觸媒轉換器」內有鉑、鈀、銠等三種稀有金屬，偷取提煉大賺無本生意。修車超過30年的陳又嘉說，疫情開始國際鉑、鈀、銠等稀有金屬價格飆升，所以竊賊才會偷「觸媒轉換器」轉賣提煉。

陳又嘉說，「觸媒轉換器」安裝於汽車廢氣排放系統中，它的用途就是把含有鉑、鈀及銠等貴金屬作為觸媒，搭配含氧感知器（O2 Sensor），利用加熱催化機制，以1000多度高溫燃燒排出的碳氫化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NOx）等廢氣，轉換為對人體無害的氣體，來保護我們的大氣層。

「他們一定是要偷來提煉貴金屬的」陳又嘉說，「觸媒轉換器」國產原廠新的一支要價2萬5到3萬，進口上看8萬元一支，黑市一隻也要4、5千元，根據車型所裝的地方不同，支數也會不一樣。因「觸媒轉換器」含有鉑、鈀、銠三個稀有金屬，疫情之後稀有金屬價格漲價，有可能是因為這樣，近來才有不少「觸媒轉換器」被偷情事。

至於為何選擇專偷小貨車，陳又嘉則解釋，小貨車因為底盤較高，對比汽車來說，相對好偷。現在竊賊很是厲害，用小型切斷器就可單人單手作業，且偷竊時間只需不到2分鐘。但倒楣的就是車主，只要車子被偷，失主不單是要換裝新的「觸媒轉換器」，連同排氣管也得一併換新。

警詢後依毒品、竊盜將三嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毒品、竊盜將三嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓證物。記者曾伯愷／翻攝
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桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／攝影
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／攝影

疫情 偷竊 失主

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