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桃園女早餐店吃到一半 腹內女兒不等了探頭「廁所報到」
桃園市龜山區一名懷胎8月孕婦清早吃早餐，吃到一半羊水竟破了，嚇得她趕緊進廁所，沒多久就抱著新生兒出來；救護人員獲報後趕至現場，其中一名消防員太太也懷孕，讓他更留心安撫孕婦情緒，順利將他們送到醫院，母女均安。
桃園市消防局龜山分隊今天上午7點多接獲急產接生案件，隊員李怡寬、賴柏仁獲報出勤，趕到一家早餐店一樓店面，看見陳姓產婦（32歲）正抱著剛出生的女兒、坐在早餐店椅子上休息；她表示，這是自己第二胎，懷孕才8個月，沒想到是在早餐店廁所產子，當下身邊也沒有家屬在，只好麻煩早餐店打119；店家表示，陳女內用早餐時借用廁所，出來就抱著一名嬰兒，驚訝之餘趕緊報案。
救護人員迅速評估新生兒及產婦情形，立即給予口鼻分泌物抽吸、刺激新生兒腳底板，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即夾斷期待，並將新生兒擦拭乾淨、做好保暖措施及給氧後迅速送醫，而產婦除產後體力較虛弱，救護人員確認產婦出血狀況及生命徵象皆穩定後，送林口長庚醫院。
李怡寬年資約2年半、賴柏仁1年半，兩人都是第一次處理急產案件，李的太太也已懷孕，預計明年產子；兩人除了溫柔安撫產婦情緒外，更繃緊神經保護產婦隱私，並替新生兒保暖，直到在醫院交接，確認母女狀況都穩定，才放下心中大石。
龜山分隊長黃彥璋表示，急產接生須照顧的對象不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更加考驗出勤人員的耐心及反應，最近氣候多變，出勤的人員更要重視產婦及新生兒的保暖，同時也呼籲民眾能珍惜救護資源，尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。
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