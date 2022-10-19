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學長邀宿舍翻牆！高一生摔癱雙腿 怒告學長、大甲高中求償2380萬被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大甲高中1年級男學生受學長之邀，深夜11點從宿舍廁所翻牆摔癱雙腳，對校方、舍監及學長求償2380萬元；法院查，校方就住宿公約嚴禁攀爬，當時舍監也已下班休息中，學長也非強行邀約他一同翻牆，男學生明知違規且有風險仍決議為之，風險應自行負擔，判處駁回，可上訴。

男學生主張，他2019年考取大甲高中後住進宿舍，同年7月30日因他和同寢學長的冷氣卡留在健保室，學長就提議「帶你走1條捷徑」深夜11點多引導他從宿舍2樓浴室翻出窗外，並催促他跟著照做，但男學生卻摔落1樓撞傷胸椎、脊髓，釀成雙下肢完全癱瘓。

男學生說，學長明知他是新生不熟悉環境，卻仍慫恿翻窗，另宿舍管理員也知道他們當時跑去浴室，卻沒有上前關切詢問，顯有容任事故發生的不確定故意，而大甲高中也沒在浴室加裝鐵窗、警告標語，依損害賠償、國賠，一共對學長、宿舍管理員及大甲高中求償2380萬元。

大甲高中抗辯稱，宿舍公布欄有張貼禁止攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作，男學生當時16歲，應可清楚浴室窗戶非進出宿舍正常管道，卻擅自翻越，認為本身無過失。宿舍管理員說，當時已是他休息、非上班時間，不知男學生和學長翻窗離開宿舍。

學長則說，僅有詢問學弟要不要一起去拿回冷氣卡，並未強迫或強力邀約，也沒說要帶他走捷徑，目睹學弟踏到採光罩縫隙失去平衡摔落1樓後，就馬上打119叫救護車，認為學弟受傷和他無因果關係。

法院查，大甲高中宿舍公約確有明定嚴禁攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作，管理員每天晚點名前也都告誡住宿生要遵守規定，另根據同學證詞，男學生也清楚爬窗違反規定，且他年滿15歲有辨識環境危險與否能力，卻仍答應學長邀約自冒風險爬窗，管理員難預見其行為，難認有過失。

法院勘驗校方廁所窗戶約和直筒洗衣機高度相當，學生應不致發生跌落窗戶意外，難認有加裝鐵窗或貼緊告標語必要，認為大甲高中無國賠責任。

法院也認為，男學生無法證明學長有以強暴、脅迫方式要他翻窗，他明知悉翻窗是違反規定有風險動作，仍決意為之，風險應自行承擔，難轉嫁給學長，認定男學生求償無理由，予以駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

宿舍 浴室

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