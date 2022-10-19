「越南林志玲」夫妻遭周刊爆料吸金詐騙 夫婿提告誹謗

被媒體稱為「越南林志玲」的藝人海倫清桃，遭某周刊爆料指稱她和丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元、涉嫌詐騙、已有多名投資人聯合提告。對此，黃景裕斥為不實報導，今天上午對周刊等媒體提告妨害名譽、誹謗。

周刊報導內容指稱「陌生開發系統APP」，可以進行陌生業務開發，並透過大數據分析、配對，讓企業或個人找到優質的合作夥伴一起賺錢，號稱已有許多企業家、社會菁英投入使用，但實際接觸、投資後，發現根本是騙局一場，因此決定提告。

黃景裕今天受訪表示，APP是他的公司開發產品，銷售方式為每人以3萬5千元加入會員買斷APP使用權，如果公司未來靠銷售APP有賺錢即可分紅。若不參加會員分紅制度，則退還1萬元，等於用2萬5千元購買使用權。另也可選擇用月租1千元的方式使用APP。上述買賣都有開發票、簽合約。

黃景裕忿忿不平說，這款APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，其中包括月租型、以及免費7天試用的客戶，正式簽約購買的人數只有17個，何來吸金上億元？

周刊還說「有多名投資人聯合提告」，但是他根本完全沒有收到任何司法、警政單位通知到案說明；報導內容並形容他「生活豪奢、愛炫富，常在臉書上傳超跑名車照片」，其實超跑照片是2020年越南雜誌的報導內容，跟APP也沒關係。