快訊

NBA／勇士第三節恐怖一波流 柯瑞33分領軍輕取湖人開門紅

11/1起入韓免簽證！韓國觀光公社加碼三大驚喜 抽來回機票

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「越南林志玲」夫妻遭周刊爆料吸金詐騙 夫婿提告誹謗

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

被媒體稱為「越南林志玲」的藝人海倫清桃，遭某周刊爆料指稱她和丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元、涉嫌詐騙、已有多名投資人聯合提告。對此，黃景裕斥為不實報導，今天上午對周刊等媒體提告妨害名譽、誹謗。

周刊報導內容指稱「陌生開發系統APP」，可以進行陌生業務開發，並透過大數據分析、配對，讓企業或個人找到優質的合作夥伴一起賺錢，號稱已有許多企業家、社會菁英投入使用，但實際接觸、投資後，發現根本是騙局一場，因此決定提告。

黃景裕今天受訪表示，APP是他的公司開發產品，銷售方式為每人以3萬5千元加入會員買斷APP使用權，如果公司未來靠銷售APP有賺錢即可分紅。若不參加會員分紅制度，則退還1萬元，等於用2萬5千元購買使用權。另也可選擇用月租1千元的方式使用APP。上述買賣都有開發票、簽合約。

黃景裕忿忿不平說，這款APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，其中包括月租型、以及免費7天試用的客戶，正式簽約購買的人數只有17個，何來吸金上億元？

周刊還說「有多名投資人聯合提告」，但是他根本完全沒有收到任何司法、警政單位通知到案說明；報導內容並形容他「生活豪奢、愛炫富，常在臉書上傳超跑名車照片」，其實超跑照片是2020年越南雜誌的報導內容，跟APP也沒關係。

黃景裕說，昨天周刊的記者向他查證爆料內容，他已明白告知那些都是不實指控，倘若刊登便將提告，但今天還是被刊出，因此上午已經到新北市淡水警分局，對周刊以及引述跟進報導的部分媒體，提出妨害名譽、誹謗告訴，下午將開記者會公開說明。

黃景裕說，周刊報導內容形容他「生活豪奢、愛炫富，常在臉書上傳超跑名車照片」，但其實超跑照片是2020年越南雜誌的報導內容，跟APP也沒關係。記者林昭彰／攝影
黃景裕說，周刊報導內容形容他「生活豪奢、愛炫富，常在臉書上傳超跑名車照片」，但其實超跑照片是2020年越南雜誌的報導內容，跟APP也沒關係。記者林昭彰／攝影
藝人海倫清桃的丈夫黃景裕說，他公司開發的APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，何來吸引上億元？記者林昭彰／攝影
藝人海倫清桃的丈夫黃景裕說，他公司開發的APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，何來吸引上億元？記者林昭彰／攝影

吸金

延伸閱讀

海倫清桃與尪被控詐騙　利用APP吸金上億元

本周8檔台股原型ETF除息秀上演 半導體ETF扮吸金急先鋒

涉不法吸金 基泰建設董事長陳世銘200萬元交保

非法操盤手勾結正牌營業員 誆代操國外期貨8年吸金11億

相關新聞

「越南林志玲」夫妻遭周刊爆料吸金詐騙 夫婿提告誹謗

被媒體稱為「越南林志玲」的藝人海倫清桃，遭某周刊爆料指稱她和丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元、涉嫌詐騙、已有多...

宿舍翻牆摔癱雙腿 男學生告學長、大甲高中2380萬被駁

台中大甲高中1年級男學生受學長之邀，深夜11點從宿舍廁所翻牆摔癱雙腳，對校方、舍監及學長求償2380萬元；法院查，校方就...

影／匯5萬拿5萬就信？婦再匯23萬遇警強調：誤會一場

台中市王姓婦人是保全，誤信投資詐騙陷阱，先匯款5萬元試水溫，對方匯回5萬元後中計，昨天再到銀行匯款23萬元，行員認與王婦...

中尉不滿被士官長叫「集合」長官前嗆五字經判拘役確定

台中市鄭姓男子是中尉軍官，在陸軍第五支援指揮部擔任組長，去年6月間，因不滿士官長以不佳態度叫集合，鄭在集合場當著主官的面...

新北男開賓士叼菸遭攔查 S型大急轉甩警...慘吃8張罰單

新北市鄭姓男子日前開賓士車叼菸，遭巡邏員警攔查，他先假意配合，再趁隙左轉欲甩掉員警，到了路口更跨越雙黃線、逆向，再來一個...

油罐車疑違規迴轉與後方來車對撞 台6後龍段大塞車

台6線苗栗縣後龍鎮路段，今天上午7點多發生一起油罐車與小轎車碰撞事故，兩肇駕駛均未受傷，但因適逢上班車潮多，現場僅剩東向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。