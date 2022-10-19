影／匯5萬拿5萬就信？婦再匯23萬遇警強調：誤會一場

台中市王姓婦人是保全，誤信投資詐騙陷阱，先匯款5萬元試水溫，對方匯回5萬元後中計，昨天再到銀行匯款23萬元，行員認與王婦使用習慣有異報警，王婦起初不願相信警方，直說「誤會一場」，經警方帶回派出所詳細說明，王婦才認清真相。

第二警分局文正所警員許皓宇、賴禹橙在昨天上午10時許，接獲國泰世華銀行通報，擔任保全的六旬王姓婦人，疑遭到歹徒以投資為話術詐騙，王婦欲匯款23萬元。

警方到場調查，王婦擔任保全工作，存下積蓄並不容易，半年前透過網路加入投資群組，曾匯款5萬元試水溫，後來對方也匯回5萬元，王婦認為不假，才會再依對方指示，前往銀行要匯款23萬元。

不過王婦起初面對警詢時，不相信警方說法，辯稱匯款用途是貨款，還直說是「誤會一場」，希望打發掉警方，但警方擔心王婦血汗錢不保，持續說明，甚至將王婦帶回派出所，以免王婦落入歹徒陷阱，經一番仔細說明，王婦才相信遭詐。