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新北男開賓士叼菸遭攔查 S型大急轉甩警...慘吃8張罰單

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市鄭姓男子日前開賓士車叼菸，遭巡邏員警攔查，他先假意配合，再趁隙左轉欲甩掉員警，到了路口更跨越雙黃線、逆向，再來一個「S型超級大急轉」，一溜煙逃逸無蹤。警方事後調閱監視器畫面製單舉發，共開出8張罰單、最高罰鍰7萬多元。

除了罰單，事後一名機車騎士報案稱，被該輛賓士車壓到左腳，警詢後依傷害罪嫌送辦。

警方10日下午3點多巡邏行經中和區連城路，發現鄭男（46歲）手持香菸開車，趨前攔查，員警問賴男要去哪裡？接著請他等等靠邊停，沒想到他不搭理，在路口直接左轉、加速逃逸。

警方在後跟車，但鄭男執意要逃，不惜代價危險駕車、各種交通違規，員警基於安全考量，見他突然來一個「S型超級大急轉」，決定不再追車，返所調閱監視器畫面製單舉發，包含「闖紅燈、未禮讓行人、蛇行、逆向行駛、不服稽查取締、不遵守交通號誌行駛」等，對車主開出8張發單，最高罰鍰7萬7400元。

警方聯絡車主，車主是22歲鄭姓男子，他驚訝稱當天沒開車，車子是借給爸爸，完全不知道爸爸在外闖禍。事後一名張姓男子（37歲）報案稱，當天騎車在路口等紅燈，被一輛賓士車壓到左腳，對方卻沒查看肇事逃逸，揚言提告傷害，經警方確認，是同一人所為。

警方通知開車的鄭男到案說明，他始終不願配合，連兒子苦勸「去派出所做筆錄」都勸不動，也始終不說當天為何要逃，事後將面對7萬7400元的罰單，和刑法傷害罪嫌刑責。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

鄭姓男子日前開兒子的賓士車出門，因叼菸開車遭員警攔查，他不配合、危險駕車逃逸，期間壓到機車騎士左腳，事後被開8張罰單、最高罰鍰7萬多元，更被提告傷害罪。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子日前開兒子的賓士車出門，因叼菸開車遭員警攔查，他不配合、危險駕車逃逸，期間壓到機車騎士左腳，事後被開8張罰單、最高罰鍰7萬多元，更被提告傷害罪。記者翁至成／翻攝

罰單 車主

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