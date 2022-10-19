油罐車疑違規迴轉與後方來車對撞 台6後龍段大塞車
台6線苗栗縣後龍鎮路段，今天上午7點多發生一起油罐車與小轎車碰撞事故，兩肇駕駛均未受傷，但因適逢上班車潮多，現場僅剩東向1線車道可通行，造成雙向交通回堵嚴重，警方到場處理後立刻通知拖吊車前來協助，直到9點左右才拖吊排除。
警方初步調查，肇事油罐車在西向車道準備違規迴轉上國道，後方內線車道小轎車來不及閃避，兩車車頭發生碰撞，有如對撞，瞬間衝擊力還將小轎車推擠到對向，打橫在東向內線車道上。
警方表示，現場雙向四線道中間是雙黃線，禁止迴轉，油罐車簡姓司機辯稱說「看後方沒來車以為來得及迴轉」，但黃姓男子駕駛的小轎車是剛從國道匝道下來，可能是時間差，加上視線死角，導致油罐車駕駛準備迴轉時並沒發現後方來車。由於撞擊點在西向內線車道，尚未跨越雙黃線，違規迴轉部分尚待認定，所以暫未開單，肇事原因及肇責仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言