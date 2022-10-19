油罐車疑違規迴轉與後方來車對撞 台6後龍段大塞車

台6線苗栗縣後龍鎮路段，今天上午7點多發生一起油罐車與小轎車碰撞事故，兩肇駕駛均未受傷，但因適逢上班車潮多，現場僅剩東向1線車道可通行，造成雙向交通回堵嚴重，警方到場處理後立刻通知拖吊車前來協助，直到9點左右才拖吊排除。

警方初步調查，肇事油罐車在西向車道準備違規迴轉上國道，後方內線車道小轎車來不及閃避，兩車車頭發生碰撞，有如對撞，瞬間衝擊力還將小轎車推擠到對向，打橫在東向內線車道上。