快訊

NBA／勇士第三節恐怖一波流 柯瑞33分領軍輕取湖人開門紅

11/1起入韓免簽證！韓國觀光公社加碼三大驚喜 抽來回機票

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

油罐車疑違規迴轉與後方來車對撞 台6後龍段大塞車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台6線苗栗縣後龍鎮路段，今天上午7點多發生一起油罐車與小轎車碰撞事故，兩肇駕駛均未受傷，但因適逢上班車潮多，現場僅剩東向1線車道可通行，造成雙向交通回堵嚴重，警方到場處理後立刻通知拖吊車前來協助，直到9點左右才拖吊排除。

警方初步調查，肇事油罐車在西向車道準備違規迴轉上國道，後方內線車道小轎車來不及閃避，兩車車頭發生碰撞，有如對撞，瞬間衝擊力還將小轎車推擠到對向，打橫在東向內線車道上。

警方表示，現場雙向四線道中間是雙黃線，禁止迴轉，油罐車簡姓司機辯稱說「看後方沒來車以為來得及迴轉」，但黃姓男子駕駛的小轎車是剛從國道匝道下來，可能是時間差，加上視線死角，導致油罐車駕駛準備迴轉時並沒發現後方來車。由於撞擊點在西向內線車道，尚未跨越雙黃線，違規迴轉部分尚待認定，所以暫未開單，肇事原因及肇責仍待釐清。

肇事油罐車疑違規迴轉，後方小轎車來不及閃避，兩車猶如對撞。 圖／翻攝臉書後龍大小事
肇事油罐車疑違規迴轉，後方小轎車來不及閃避，兩車猶如對撞。 圖／翻攝臉書後龍大小事
現場上班車潮多，警方立刻通知拖吊車到場協助，直到9點左右才拖吊排除事故。 圖／翻攝臉書後龍大小事
現場上班車潮多，警方立刻通知拖吊車到場協助，直到9點左右才拖吊排除事故。 圖／翻攝臉書後龍大小事

車道 國道

延伸閱讀

海平面異象！ 壯觀「雲牆」綿亙新竹香山到苗栗後龍

拿水杯喝水卡到方向盤 小轎車衝對向栽進稻田四輪朝天

影／國一北上連環撞！11輛轎車及1輛油罐車撞成一團

國一北上53.7公里12車連環事故回堵8公里 追撞原因找到了

相關新聞

「越南林志玲」夫妻遭周刊爆料吸金詐騙 夫婿提告誹謗

被媒體稱為「越南林志玲」的藝人海倫清桃，遭某周刊爆料指稱她和丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元、涉嫌詐騙、已有多...

學長邀宿舍翻牆！高一生摔癱雙腿 怒告學長、大甲高中求償2380萬被駁

台中大甲高中1年級男學生受學長之邀，深夜11點從宿舍廁所翻牆摔癱雙腳，對校方、舍監及學長求償2380萬元；法院查，校方就...

影／匯5萬拿5萬就信？婦再匯23萬遇警強調：誤會一場

台中市王姓婦人是保全，誤信投資詐騙陷阱，先匯款5萬元試水溫，對方匯回5萬元後中計，昨天再到銀行匯款23萬元，行員認與王婦...

中尉不滿被士官長叫「集合」長官前嗆五字經判拘役確定

台中市鄭姓男子是中尉軍官，在陸軍第五支援指揮部擔任組長，去年6月間，因不滿士官長以不佳態度叫集合，鄭在集合場當著主官的面...

新北男開賓士叼菸遭攔查 S型大急轉甩警...慘吃8張罰單

新北市鄭姓男子日前開賓士車叼菸，遭巡邏員警攔查，他先假意配合，再趁隙左轉欲甩掉員警，到了路口更跨越雙黃線、逆向，再來一個...

油罐車疑違規迴轉與後方來車對撞 台6後龍段大塞車

台6線苗栗縣後龍鎮路段，今天上午7點多發生一起油罐車與小轎車碰撞事故，兩肇駕駛均未受傷，但因適逢上班車潮多，現場僅剩東向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。