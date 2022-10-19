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高雄警一舉三得 查1支失竊手機揪出蛇鼠一窩

聯合報／ 記者林保光／即時報導

蘇姓男子放在機車上的提袋失竊，高雄市警方定位後發現就在旁邊的公寓，上樓查訪竟一舉三得，不僅2小時為蘇找回手機，還發現屋內蛇鼠一窩，除了偷手機的男子，租屋者還是詐欺通緝犯，另名男子又自口袋掉出1包海洛因，將3人移送法辦。

10月17日晚間，蘇姓男子在高雄市鳳山區青年路一段停機車，一時大意，將提袋放在機車上，不久發現提袋不翼而飛，立即報警追竊賊。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所員警得悉，蘇的提袋內有1支iPhone手機，立即以手機定位查手機位置，發覺手機定位就在旁邊的5樓出租公寓，由於1、2樓是店家，3、4樓無人居住，員警立即上5樓查訪，租屋的陳姓男子（34歲）應門，接受警方訪詢身分，警方以M-Police警用小電腦查出，他涉詐欺案，9月間才經橋頭地檢署發布通緝。

警方進屋查訪，見陳有3名朋友也在屋內，一一查訪身分，其中簡姓男子（34歲）拿口袋內的證件，還掉出1包海洛因，警方立即逮捕他。警方在屋內四處搜查，才在天花板上找到蘇遭竊的提袋，追問來源，在場的李姓男子（46歲）才承認要去找陳的時候，發現有人把提袋在機車上，才順手偷走提袋。

高雄市警鳳山分局員警追查失竊手機，一舉三得，逮捕各涉刑案的3名男子。記者林保光／翻攝
高雄市警鳳山分局員警追查失竊手機，一舉三得，逮捕各涉刑案的3名男子。記者林保光／翻攝
高雄市警鳳山分局員警追查失竊手機，一舉三得，逮捕各涉刑案的3名男子。記者林保光／翻攝
高雄市警鳳山分局員警追查失竊手機，一舉三得，逮捕各涉刑案的3名男子。記者林保光／翻攝
李姓男子涉嫌偷他人機車上的提袋，藏在朋友租處天花板。記者林保光／翻攝
李姓男子涉嫌偷他人機車上的提袋，藏在朋友租處天花板。記者林保光／翻攝

高雄市 公寓 通緝

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