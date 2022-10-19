賣帳戶被抓…通緝女打零工度日哭了 丈夫來安撫也被逮

桃園市一對夫妻缺錢花，賣銀行帳戶給詐騙集團，反倒身陷詐欺案被通緝，警方昨在路邊發現正在打掃的太太，規勸過程中她情緒潰堤暴哭，只好聯繫丈夫到場安撫，沒想到他也正被通緝，最後只好將夫妻倆一起送上巡邏車，逮捕歸案。

桃園警分局埔子派出所警員黃冠穎、賴煒忠昨天下午3時30分巡邏時，在國際路上、桃園地檢署旁發現正在打掃清潔的李姓女子（45歲），她半年前因涉詐欺案遭金門地檢署發布通緝，員警便上前關心。

員警盤查，詢問女子是否有案在身，並請她出示證件核對身分，但她不願回答員警詢問，自顧自的掃廁所，直到員警規勸說「躲得了一時，躲不了一世」後當場情緒潰堤、大哭。

警方後續查詢，確認女子遭通緝中。據了解，女子與丈夫缺錢，便將銀行帳戶提供詐騙集團使用，不料對方未依約沒給錢，自己卻吃上詐騙官司，備感委屈。

員警聯繫她丈夫蔡男（39歲），他正好也在附近工地打零工，便請他到場幫忙安撫情緒，一查才發現他也因同案遭通緝，員警只好將兩人依法逮捕，夫妻倆一起坐巡邏車回所做筆錄，後續解送桃園地檢署歸案，料將以視訊方式出席偵查庭。