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影／路旁三角錐常被鄰居移動到對街 他無助貼文：放過它

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中后里有居民昨晚PO影片說，放在路邊的三角交通錐常被一名鄰居移動，有時整排三角錐全被移光，居民請這位鄰居放過三角錐，大甲警分局表示，未接獲民眾報案。

民眾在臉書后里幫PO影片說，「想紅就幫你」，影片中有一人從路邊拿著三角錐移到另一側，如果不知情，物主可能找不到，PO影片者說，這名鄰居移三角錐已非首次。

大甲警分局表示，目前未接到報案，一名警官說，依畫面內容，移動三角錐是在道路，屬公開場所，移動三角錐沒侵占偷竊罪嫌，強制罪是對人，侵占罪必須是占為己有，法律面而言，這名鄰居的行為未構成強制罪或侵占罪，若有毀損或遺失，可以提告毀損罪與竊盜罪；這名警官說，在社區內，移動三角錐是常見行為，應先告知管理員或物主，避免糾紛。

台中后里居民控訴，放在路邊的三角錐常被鄰居移動。圖／取自臉書后里幫
台中后里居民控訴，放在路邊的三角錐常被鄰居移動。圖／取自臉書后里幫

侵占 后里 偷竊

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