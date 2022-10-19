影／沙鹿長下坡頻傳追撞車禍 交通大隊拍影片這樣宣導

台中市沙鹿區向上路的長下坡路段常發生追撞車禍，本月17日發生大貨車追撞5車事故，台中市警局交通大隊拍宣導影片，提醒大型車行駛長下坡路段，應採低速檔行駛，注意氣壓表和胎紋深度等安全問題。

交通大隊的宣導影片中，先PO本月17日大貨車追撞前車行車記錄器畫面，過程驚險，警方提醒，大型車行經向上路六段長下坡路段，應採低速檔，與前車保持安全距離，大型車儀表板上常裝氣壓表，當氣壓表壓力下降，可能表示煞車氣壓不足，應盡速車停安全位置，停車檢查。

大型車胎紋深度不足，未依規定裝行車記錄器與煞車系統等項目，警方加強稽查取締，提升大型車安全設備的完善度，警方也提醒，不要熄火行駛和排空檔行駛。

本月17日下午2點45分，一輛大貨車行經沙鹿區向上路六段802號前，追撞前方停等紅燈的車輛，車禍現場占用2線快車道，快車道只能維持1線通行。