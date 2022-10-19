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基隆小學生鑰匙掉進排水溝 警察成功勾出 成了英雄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一群小朋友放學結伴走路回家，其中一人的家門鑰匙掉落，恰巧穿過水溝蓋掉入水溝中。警員巡邏時看到小朋友招手求助，查看鑰匙位置，找來鐵線勾出來，成了小朋友眼中的英雄。

基隆市警四分局今天表示，中華路分駐所警員修丕任、顏仲呂17日下午1點多，駕駛警車執行巡邏勤務時，在中山區中和路看到路旁有群小學生，有人向巡邏車揮手，研判需要協助，停車後下車了解情況。

小學生說，他們中午放學後結伴走路返家，沒想到一名小朋友手上的鑰匙，不慎掉落，而且剛好掉在路邊排水溝的格柵板水溝蓋，又不偏不倚穿過柵掉進水溝內，不知如何是好。看見巡邏車經過，他們趕緊揮手向警察求助。

連日下雨，水溝內有不少淤泥。兩名警員掀開水溝蓋，看見一串鑰匙陷入淤泥中。因為水溝深，沒有辦法伸手撿回來，所以找來鐵線折成勾狀，套住鑰匙圈，順利勾上來交還學生。

基隆市有名小學生把家門鑰匙掉進排水溝，警員找來鐵線勾出鑰匙，成了小朋友眼中的英雄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名小學生把家門鑰匙掉進排水溝，警員找來鐵線勾出鑰匙，成了小朋友眼中的英雄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名小學生把家門鑰匙掉進排水溝，警員找來鐵線勾出鑰匙，成了小朋友眼中的英雄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名小學生把家門鑰匙掉進排水溝，警員找來鐵線勾出鑰匙，成了小朋友眼中的英雄。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 小學 警察

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