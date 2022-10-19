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行李箱丟家門口 高雄回收老翁打開驚見內藏8萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區靠整理回收賣錢的邵姓老翁（83歲），日前有人將兩只行李箱都在家門口，他以為是回收物，打開後卻發現藏有8萬元現金，沒想到等了一周，失主都沒回頭尋找這疊現金，邵翁請豐裕里長謝錫元協助報警，警方透過監視器，2小時內就找到失主。

警方表示，邵姓老翁是豐裕里內的環保志工，平時會撿拾回收物換錢，本月10日家門口出現兩只大行李箱，他以為是附近鄰居要交給他的回收物，沒想到打開整理時，裡面一包藍色塑膠袋竟裝有8萬元現金。

邵翁原以為失主發現現金不見後，會回來拿取，沒想到等了一個禮拜仍無消息，邵翁也不敢亂動行李箱，只能請里長謝錫元協助找尋失主。

三民一分局三民派出所昨晚7時許，接到謝錫元來電報案，警方查看後因行李箱無任何資料可供查詢，於是先將行李箱連同現金帶回派出所，調閱監視器後，2小時就找到蔡姓失主。

蔡女說，邵翁是她的親戚，因兩只行李箱已損壞無法使用，想說要給他資源回收，沒想到裡面還藏有8萬元現金，她也感謝警方協助，順利讓她拾回8萬多元。

蔡女回收的行李箱就放在裡面夾層中。圖/讀者提供
蔡女回收的行李箱就放在裡面夾層中。圖/讀者提供
蔡女回收的行李箱就放在裡面夾層中。圖/讀者提供
蔡女回收的行李箱就放在裡面夾層中。圖/讀者提供

失主 監視器

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