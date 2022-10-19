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女大學生想和男模網友看電影 險被騙1萬5千元
台南市20歲侯姓女大學生透過交友軟體上認識自稱擔任男模特兒網友，為了能跟心儀的男網友看電影，網友謊稱侯女需購買1萬5000元遊戲點數，她才能向公司請假約會。侯女半信半疑，騎機車到超商途中，巧遇員警向警方詢問，才驚覺掉進愛情詐騙圈套，成功保住積蓄。
侯女在交友社群軟體上認識自稱擔任男模特兒的網友，兩人互相加Line好友，男模以甜言蜜語溫柔攻勢攻陷侯女的心，為了能跟心儀的男網友見面吃飯看電影，昨天下午5點相約見面。
她赴約途中卻接到對方電話，要求她到超商購買1萬5000元的遊戲點數，作為真心交往、驗證身分的保證金才能碰面，侯女有點懷疑，內心忐忑不安，騎車至中西區府前路超商，見到路上有員警，馬上請求協助。
市警二分局民權派出所員警陳科志及黃聖文了解情形後，並耐心說明這是「網路假交友、真詐財」的詐騙手法，侯女才驚覺掉進愛情詐騙圈套，果斷刪除交友社群軟體，沒有到超商購買遊戲數，保住1萬5000元生活費。
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