女大學生想和男模網友看電影 險被騙1萬5千元

台南市20歲侯姓女大學生透過交友軟體上認識自稱擔任男模特兒網友，為了能跟心儀的男網友看電影，網友謊稱侯女需購買1萬5000元遊戲點數，她才能向公司請假約會。侯女半信半疑，騎機車到超商途中，巧遇員警向警方詢問，才驚覺掉進愛情詐騙圈套，成功保住積蓄。

侯女在交友社群軟體上認識自稱擔任男模特兒的網友，兩人互相加Line好友，男模以甜言蜜語溫柔攻勢攻陷侯女的心，為了能跟心儀的男網友見面吃飯看電影，昨天下午5點相約見面。

她赴約途中卻接到對方電話，要求她到超商購買1萬5000元的遊戲點數，作為真心交往、驗證身分的保證金才能碰面，侯女有點懷疑，內心忐忑不安，騎車至中西區府前路超商，見到路上有員警，馬上請求協助。