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大園8旬婦深夜失眠巡田水險沒命 淋雨狂抖被警救回

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名80歲李姓老婦今凌晨失眠，獨自巡田水，卻因路面濕滑不小心跌倒受傷，冒冒雨受困田邊，不知如何是好；警方獲報後到場先將老婦帶回派出所，並通知救護人員前來包紮，後續順利查出身分，通知家屬接回。

大園警分局竹圍派出所今天凌晨3時許接獲民眾報案，指沙崙里鄉間道路上，有一名老婦人跌坐在地、動彈不得。

警員盧胤學、洪毅丞立即到場關心，發現老婦呆坐在路旁表情痛苦，左臉還有瘀青及擦傷，身體也被雨淋濕、不停發抖；近日氣溫驟降，員警怕她失溫，趕緊將她帶回派出所，同時聯繫救護人員前來包紮傷口。

老婦到所後僅表示自己睡不著，才會出門巡田水，其餘年籍資料均無法回答，此時員警突然靈機一動，想起派出所通訊群組內有迷失老人的建檔資料，查看後果然有她的照片、姓名及家屬電話，隨即聯繫家屬前來接人。

李婦女兒接獲通知趕到派出所，看見母親平安無事，頻頻向警方道謝，員警也提醒李婦女兒，天亮後要帶其母親到醫院做進一步檢查，以免留下後遺症。

大園區80歲李姓婦人深夜巡田水跌倒受傷，冒著冷冽風坐田邊，所幸被熱心民眾發現並報警，她才獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區80歲李姓婦人深夜巡田水跌倒受傷，冒著冷冽風坐田邊，所幸被熱心民眾發現並報警，她才獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區80歲李姓婦人深夜巡田水跌倒受傷，冒著冷冽風坐田邊，所幸被熱心民眾發現並報警，她才獲救。記者楊湛華／翻攝
大園區80歲李姓婦人深夜巡田水跌倒受傷，冒著冷冽風坐田邊，所幸被熱心民眾發現並報警，她才獲救。記者楊湛華／翻攝

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