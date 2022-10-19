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蓮池潭風帆船翻覆教練偕學童2死 查無他人涉案檢方簽結

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市左營蓮池潭月前發生風帆船翻覆事故，造成9歲王姓男童及60歲的蔡姓教練不幸溺斃；後由橋頭地檢署組專案小組展開調查，經相驗及2個多月蒐證，認此案無其他人涉案，且兩人都已死亡，便將此案依法簽結。

今年7月20日下午1時許，蔡姓教練帶王姓男童登船駕駛「雷射型帆船」，未料，1小時後在蓮池潭北極亭水域發生翻船意外，10多分鐘後，王約在左營孔廟岸邊施作堤岸的工人發現並報案；蔡則是在隔天清晨被找到。

21日橋頭地檢署由主任檢察官顏郁山、外勤檢察官蔡婷潔前往蓮池潭意外現場勘驗，接著到高雄市立殯儀館相驗，確認王姓男童落水窒息死亡，經進一步檢體鑑定，蔡姓教練檢驗都正常，並無酒精及藥物反應。

歷時2個多月調查蒐證，檢方參酌法醫研究所檢驗報告，認此案無其他人涉案，如今2人都已死亡，便依法簽結。

9歲王姓學童事故當時身穿的助浮衣。記者陳弘逸／翻攝
9歲王姓學童事故當時身穿的助浮衣。記者陳弘逸／翻攝
高雄市左營蓮池潭月前發生風帆船翻覆事故，造成9歲王姓男童及60歲的蔡姓教練不幸溺斃。記者陳弘逸／翻攝
高雄市左營蓮池潭月前發生風帆船翻覆事故，造成9歲王姓男童及60歲的蔡姓教練不幸溺斃。記者陳弘逸／翻攝
橋頭地檢署由主任檢察官顏郁山到高雄市立殯儀館相驗。本報資料照
橋頭地檢署由主任檢察官顏郁山到高雄市立殯儀館相驗。本報資料照
檢方到事故地點勘驗。記者陳弘逸／翻攝
檢方到事故地點勘驗。記者陳弘逸／翻攝

檢察官 高雄市

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