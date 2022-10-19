高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

高雄23歲盧姓男子和5名好友到三民區一家釣蝦場開趴，結果喝酒後過嗨，破壞包廂裡的桌椅，業者以為有酒客在內鬧事報警，警方出動快打後，盧男卻對員警亂譙「五字經」，警方隨即出手壓制，將鬧事的盧男、張女（24歲）、蔡男（23歲）帶回偵辦。

警方表示，今凌晨3時許盧男和多名友人在鼎中路釣蝦場開趴，但酒過三巡後情緒高漲，一行人在包廂內又唱又跳，造成桌椅毀損，業者聽到包廂傳來聲響，以為是酒客滋事報警。

三民二分局獲報後，隨即出動快打部隊到場，優勢警力抵達時，盧男先問員警「我有做什麼事」、「怎樣了嗎」隨後脫口五字經對著員警狂譙。警方聽到後，隨即出手壓制，將盧男依妨害公務罪嫌帶回派出所偵辦。

警方指出，店家桌椅損毀部分已對盧男及在場的張女提告，另滋擾公共場所部分，張女、蔡男兩嫌也依社會秩序維護法，移送簡易庭裁處。 警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供 警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供

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