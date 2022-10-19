快訊

全球化逆轉已成形 曾是最大受益者的台灣陷入兩難

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄23歲盧姓男子和5名好友到三民區一家釣蝦場開趴，結果喝酒後過嗨，破壞包廂裡的桌椅，業者以為有酒客在內鬧事報警，警方出動快打後，盧男卻對員警亂譙「五字經」，警方隨即出手壓制，將鬧事的盧男、張女（24歲）、蔡男（23歲）帶回偵辦。

警方表示，今凌晨3時許盧男和多名友人在鼎中路釣蝦場開趴，但酒過三巡後情緒高漲，一行人在包廂內又唱又跳，造成桌椅毀損，業者聽到包廂傳來聲響，以為是酒客滋事報警。

三民二分局獲報後，隨即出動快打部隊到場，優勢警力抵達時，盧男先問員警「我有做什麼事」、「怎樣了嗎」隨後脫口五字經對著員警狂譙。警方聽到後，隨即出手壓制，將盧男依妨害公務罪嫌帶回派出所偵辦。

警方指出，店家桌椅損毀部分已對盧男及在場的張女提告，另滋擾公共場所部分，張女、蔡男兩嫌也依社會秩序維護法，移送簡易庭裁處。

警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供
警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供
警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供
警方到場時盧男氣焰囂張，還對警方亂譙五字經，隨即被員警出手壓制。圖／讀者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

妨害公務

延伸閱讀

影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷

秋日饗宴！10月23日帶著毛孩到高雄凹子底森林公園野餐去

高雄特貿三千億開發案 鳴槍

陳其邁盼再給4年讓高雄起飛 柯志恩海線請益

相關新聞

法拍屋有白骨 報警後氣爆又見焦屍

屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，得標新屋主前天傍晚前往點交，無人回應，自行進屋在二樓床上發現一具白骨，嚇得報警；警員會同再...

高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

高雄23歲盧姓男子和5名好友到三民區一家釣蝦場開趴，結果喝酒後過嗨，破壞包廂裡的桌椅，業者以為有酒客在內鬧事報警，警方出...

影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷

呂姓女子昨天深夜騎機車，在高雄市左營區新莊一路誤闖快車道，當她直行轉入慢車道，卻撞及分隔島，人車噴飛，再連撞停放路旁的6...

警消百人搶救！高雄化學工廠大火逾4小時撲滅 半成品倉庫付之一炬

高雄市岡山區岡山北路一間化學工廠今天凌晨發生火警，警消獲報共51車103人前往救援，現場火勢相當猛烈，廠房已大面積燃燒，...

影／黑衣雙煞揮棒擲磚砸律師事務所 新北警緝凶

兩名黑衣惡煞昨天上午到新北市新莊區中正路883巷，持棒與磚塊朝著律師事務所強化玻璃門猛砸（未受損），逞凶過程短短不到2分...

小偷竊金牌扯飛土地公鬍鬚 北警替神明討公道

台北市文山區一處宮廟內的土地公，光天化日遭遇橫禍，40歲陳姓男子突然闖入，趁無人注意，扯走土地公身上金牌，連土地公的鬍鬚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。