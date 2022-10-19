影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷

呂姓女子昨天深夜騎機車，在高雄市左營區新莊一路誤闖快車道，當她直行轉入慢車道，卻撞及分隔島，人車噴飛，再連撞停放路旁的6輛機車，後方2名機車騎士閃避不及，也撞成一團，3人摔倒受傷，送醫後已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，呂姓女子（24歲）在高雄市左營區新莊一路與新榮街口出車禍的狀況，與在6月18日深夜，1名吳姓女子（20歲）撞分隔島的狀況如出一轍，當時吳女騎機車向東行駛，同發覺誤闖快車道，在新榮街口要轉入慢車道而撞上分隔島，並撞及路旁賓士車及3輛機車。

昨天深夜11點多，呂女騎車沿左營區新莊一路由東向西直行，經過新莊一路與博愛二路口，突然發覺誤闖禁行機車的快車道，直行約30公尺至新榮街口，趕緊向右變換車道想轉入慢車道，不料撞上分隔島，摔得人仰馬翻，人車噴飛，撞到停放路旁的6輛機車。

車禍發生瞬間，不巧吳姓女子（23歲）、林姓男子（22歲）騎車在慢車道上同向前行，遇呂女車禍閃避不及，3人皆受輕傷，已無大礙。