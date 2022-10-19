快訊

全球化逆轉已成形 曾是最大受益者的台灣陷入兩難

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

呂姓女子昨天深夜騎機車，在高雄市左營區新莊一路誤闖快車道，當她直行轉入慢車道，卻撞及分隔島，人車噴飛，再連撞停放路旁的6輛機車，後方2名機車騎士閃避不及，也撞成一團，3人摔倒受傷，送醫後已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

據了解，呂姓女子（24歲）在高雄市左營區新莊一路與新榮街口出車禍的狀況，與在6月18日深夜，1名吳姓女子（20歲）撞分隔島的狀況如出一轍，當時吳女騎機車向東行駛，同發覺誤闖快車道，在新榮街口要轉入慢車道而撞上分隔島，並撞及路旁賓士車及3輛機車。

昨天深夜11點多，呂女騎車沿左營區新莊一路由東向西直行，經過新莊一路與博愛二路口，突然發覺誤闖禁行機車的快車道，直行約30公尺至新榮街口，趕緊向右變換車道想轉入慢車道，不料撞上分隔島，摔得人仰馬翻，人車噴飛，撞到停放路旁的6輛機車。

車禍發生瞬間，不巧吳姓女子（23歲）、林姓男子（22歲）騎車在慢車道上同向前行，遇呂女車禍閃避不及，3人皆受輕傷，已無大礙。

警方據報到場，對呂女等人酒測，都無酒精反應，呂女稱她誤闖快車道，想回到慢車道時，因為太暗沒看到分隔島才撞上分隔島。附近居民因4個月前同有女子一樣撞分隔島，認為分隔島掉漆不清也可能影響行車。

呂女騎車撞分隔島摔得人仰馬翻，路旁機車也被刷倒。記者林保光／翻攝
呂女騎車撞分隔島摔得人仰馬翻，路旁機車也被刷倒。記者林保光／翻攝
呂女騎車撞分隔島摔得人仰馬翻，警方據報發覺，車禍與4個月前的1樁車禍如出一轍。記者林保光／翻攝
呂女騎車撞分隔島摔得人仰馬翻，警方據報發覺，車禍與4個月前的1樁車禍如出一轍。記者林保光／翻攝

車道 車禍 高雄市

延伸閱讀

高雄特貿三千億開發案 鳴槍

陳其邁盼再給4年讓高雄起飛 柯志恩海線請益

高雄苓雅運動中心外牆彩繪 陳其邁：城市美學里程碑

國道飛來橫禍！鐵片砸破擋風玻璃 女乘客頭部重創

相關新聞

法拍屋有白骨 報警後氣爆又見焦屍

屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，得標新屋主前天傍晚前往點交，無人回應，自行進屋在二樓床上發現一具白骨，嚇得報警；警員會同再...

高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

高雄23歲盧姓男子和5名好友到三民區一家釣蝦場開趴，結果喝酒後過嗨，破壞包廂裡的桌椅，業者以為有酒客在內鬧事報警，警方出...

影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷

呂姓女子昨天深夜騎機車，在高雄市左營區新莊一路誤闖快車道，當她直行轉入慢車道，卻撞及分隔島，人車噴飛，再連撞停放路旁的6...

警消百人搶救！高雄化學工廠大火逾4小時撲滅 半成品倉庫付之一炬

高雄市岡山區岡山北路一間化學工廠今天凌晨發生火警，警消獲報共51車103人前往救援，現場火勢相當猛烈，廠房已大面積燃燒，...

影／黑衣雙煞揮棒擲磚砸律師事務所 新北警緝凶

兩名黑衣惡煞昨天上午到新北市新莊區中正路883巷，持棒與磚塊朝著律師事務所強化玻璃門猛砸（未受損），逞凶過程短短不到2分...

小偷竊金牌扯飛土地公鬍鬚 北警替神明討公道

台北市文山區一處宮廟內的土地公，光天化日遭遇橫禍，40歲陳姓男子突然闖入，趁無人注意，扯走土地公身上金牌，連土地公的鬍鬚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。