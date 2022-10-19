聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄女騎士誤撞分隔島噴飛 刷倒整排6機車釀3傷
呂姓女子昨天深夜騎機車，在高雄市左營區新莊一路誤闖快車道，當她直行轉入慢車道，卻撞及分隔島，人車噴飛，再連撞停放路旁的6輛機車，後方2名機車騎士閃避不及，也撞成一團，3人摔倒受傷，送醫後已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。
據了解，呂姓女子（24歲）在高雄市左營區新莊一路與新榮街口出車禍的狀況，與在6月18日深夜，1名吳姓女子（20歲）撞分隔島的狀況如出一轍，當時吳女騎機車向東行駛，同發覺誤闖快車道，在新榮街口要轉入慢車道而撞上分隔島，並撞及路旁賓士車及3輛機車。
昨天深夜11點多，呂女騎車沿左營區新莊一路由東向西直行，經過新莊一路與博愛二路口，突然發覺誤闖禁行機車的快車道，直行約30公尺至新榮街口，趕緊向右變換車道想轉入慢車道，不料撞上分隔島，摔得人仰馬翻，人車噴飛，撞到停放路旁的6輛機車。
車禍發生瞬間，不巧吳姓女子（23歲）、林姓男子（22歲）騎車在慢車道上同向前行，遇呂女車禍閃避不及，3人皆受輕傷，已無大礙。
警方據報到場，對呂女等人酒測，都無酒精反應，呂女稱她誤闖快車道，想回到慢車道時，因為太暗沒看到分隔島才撞上分隔島。附近居民因4個月前同有女子一樣撞分隔島，認為分隔島掉漆不清也可能影響行車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言