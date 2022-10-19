警消百人搶救！高雄化學工廠大火逾4小時撲滅 半成品倉庫付之一炬

高雄市岡山區岡山北路一間化學工廠今天凌晨發生火警，警消獲報共51車103人前往救援，現場火勢相當猛烈，廠房已大面積燃燒，緊急疏散30多人，歷經4個多小時搶救，才將火勢撲滅，所幸無人受困傷亡，詳細起火原因，仍待消防火調科釐清。

這起火警發生於今天凌晨一時許，消防獲報後，出動岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安、路竹、阿蓮、湖內、楠梓等分隊及特搜中隊，共51車103人前往搶救。

消防趕抵現場時，廠房已大面積燃燒，大火不斷從場內竄出，據悉該工廠為化工廠，廠內存放大量PVC等成品及原料，消防立即布線搶救，並疏散廠內約30名員工。

大火一直從凌晨燒到清晨4時5分才控制並在5時24分撲滅，整整花了4個多小時，所幸，整起事故並未造成任何人員受困傷亡，詳細起火原因，仍待消防火調科釐清。

環保局表示，該化工廠為製造牛皮紙、雙面膠及各類黏性膠帶，初步了解，這起火警，為半成品倉庫不明原因起火燃燒，環保署技術小組在現場大氣分析採樣結果並無異常。