小偷竊金牌扯飛土地公鬍鬚 北警替神明討公道

台北市文山區一處宮廟內的土地公，光天化日遭遇橫禍，40歲陳姓男子突然闖入，趁無人注意，扯走土地公身上金牌，連土地公的鬍鬚都被扯到要變形，警方調閱監視器，約談嫌犯到案。

監視器畫面中，一名身穿條紋襯衫、藍色牛仔褲、後背黑色背包的男子頭戴黑色安全帽，見宮廟尚未開門，先在門口左看右看、東張西望，第一次嘗試用手掰不開門，接著從機車車廂拿出一字起子撬開大門，大搖大擺走進去當成自己家東翻西找，要找出值錢的物品。

竊賊爬上神明桌、用力扯下土地公神像上掛的金牌，土地公神像的鬍鬚都扯了大半下來，宮廟報案人直喊太誇張，連神明的金牌都敢動歪腦筋，總計損失神像金牌10面(價值新台幣6萬元)、3包紅包(3600元)及現金2600元。