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影／內埔法拍屋新屋主驚見白骨、女焦屍 前屋主夫妻少與鄰居往來

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東內埔鄉一處透天厝遭法拍，新屋主點交時赫見白骨，隨後疑發生氣爆，一名女子燒成焦屍。附近住家對此議論紛紛，鄰居透露，現住戶是一對年約3、40的夫妻，約2、3年前入住，兩人鮮少與附近住戶往來。看過兩人的鄰居說，夫妻倆中等身材，看起來沒有病容，精神狀況也無異樣，不知為何突生劇變。

根據內政部不動產交易實價查詢服務網，發生事故的透天厝，屋齡已有43年，兩年多前以近300萬元易手。附近鄰居表示，兩夫妻都不是在地人，入住前，原屋是開安親班，兩人剛搬來時還看到裝潢工進出，因有陣子看到屋前放置板模，以為兩人是建築工。

一位目擊鄰居表示，昨天傍晚看到一位民眾在離事故透天厝不到10公尺的土地公廟，慌張打電話，一時也未多留意，但沒多久警察、消防車都趕來，隔沒多久「碰」一聲巨響，滿街飛散碎裂玻璃，像發生大爆炸一樣，後來才聽說女屋主疑在3樓引爆瓦斯尋短。

此次事故引發街坊震驚，一位附近住戶說，印象中半年前還有看過該戶男子，不知為何突然變成一堆白骨。但法醫高大成表示，因不知白骨化程度，無法推測死亡時間，但就一般情況來看，成人遺體在室內環境完全白骨化至少也要5、6年，街坊說法應該屬傳聞。

據了解，檢方今天下午已相驗，並採集相關跡證，將再擇日解剖以釐清疑點。警方表示，目前仍無法確認屋內相關人員身分，亦無從聯絡其家人，兩人是何關係？屋內屍骨死亡時間以及為何死亡？是否有他殺嫌疑？現住戶是否因遭法拍一時難忍因而引爆發生意外？仍待一一調查釐清。

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內埔一處透天厝遭法拍，新屋主欲點交時發現一具白骨，會同警員再度前往疑發生氣爆。記者魏斌／攝影
內埔一處透天厝遭法拍，新屋主欲點交時發現一具白骨，會同警員再度前往疑發生氣爆。記者魏斌／攝影
屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，員警會同得標新屋主點交時，三樓竄出火光，警消破門灌救。圖／讀者提供
屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，員警會同得標新屋主點交時，三樓竄出火光，警消破門灌救。圖／讀者提供
內埔一處透天厝遭法拍，新屋主欲前往點交，但現住戶疑引爆瓦斯，猛烈爆炸沿街都是玻璃碎片。記者魏斌／攝影
內埔一處透天厝遭法拍，新屋主欲前往點交，但現住戶疑引爆瓦斯，猛烈爆炸沿街都是玻璃碎片。記者魏斌／攝影

透天厝 火災 氣爆

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