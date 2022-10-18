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三峽榮民之家內連殺兩人 高齡八旬翁被起訴
高齡87歲的孔姓老翁與褚姓、張姓老翁同住新北市三峽區的榮民之家。孔姓老翁因買賣營養品產生糾紛，先在今年8月18日凌晨4時許持碎玻璃瓶攻擊褚姓老翁，造成他重傷死亡後，又趁照服員急救褚姓老翁、顧不上他，再以輪椅約束帶勒死隔壁房的張姓老翁，新北地檢署今依殺人罪起訴。
檢警調查，孔因患阿茲海默症變得性情多疑。日前他賣了兩罐營養品給褚姓老翁，只收到100元，認為被對方坑了，便在8月18日凌晨4時許，持碎玻璃瓶攻擊褚臉部、胸部、上之，使褚重傷，兩名照服員聽聞吵鬧聲，一看才發現褚姓老翁躺在地上奄奄一息，趕緊搶救。
此時孔姓老翁卻趁兩人正忙著急救時，又跑去找曾與他因故發生口角爭執的張姓老翁，趁張姓老翁躺在床上，以輪椅約束帶將他勒斃。
孔姓老翁面對坦承有攻擊兩人，但否認有殺人意圖，檢方依據孔翁攻擊兩人均為要處，不採信孔翁說詞，認定他在行兇時具有殺人意圖，依殺人兩罪起訴，但因孔翁已高齡87歲，檢方請法院審酌是否依法減刑。
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