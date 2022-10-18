三峽榮民之家內連殺兩人　高齡八旬翁被起訴

高齡87歲的孔姓老翁與褚姓、張姓老翁同住新北市三峽區的榮民之家。孔姓老翁因買賣營養品產生糾紛，先在今年8月18日凌晨4時許持碎玻璃瓶攻擊褚姓老翁，造成他重傷死亡後，又趁照服員急救褚姓老翁、顧不上他，再以輪椅約束帶勒死隔壁房的張姓老翁，新北地檢署今依殺人罪起訴。

檢警調查，孔因患阿茲海默症變得性情多疑。日前他賣了兩罐營養品給褚姓老翁，只收到100元，認為被對方坑了，便在8月18日凌晨4時許，持碎玻璃瓶攻擊褚臉部、胸部、上之，使褚重傷，兩名照服員聽聞吵鬧聲，一看才發現褚姓老翁躺在地上奄奄一息，趕緊搶救。

此時孔姓老翁卻趁兩人正忙著急救時，又跑去找曾與他因故發生口角爭執的張姓老翁，趁張姓老翁躺在床上，以輪椅約束帶將他勒斃。