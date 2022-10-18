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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

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新北監工多訂鐵料偷變賣 監守自盜A走公司上百萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

賴姓男子在新北市某室內裝修公司擔任監工卻監守自盜，以公司名義向建材公司多叫鐵料後，再將鐵料變賣，不法獲利4百萬餘，還趁深夜潛入公司會計室，偷走現金、筆電等，新北地檢署依竊盜、業務侵占等罪起訴。

檢方調查，賴男因缺錢花用，去年3月起多次趁職務之便，在向金屬建材公司訂購公司所需鐵料時，私自多訂鐵料，並指示不知情的公司貨運司機將鐵料載到別的地方賣掉盜款，以此方式不法獲利424萬餘元，還把款項花完，直至去年9月被公司發現後開除。

賴男被開除後，又趁去年12月夜深人靜時，以當員工時取得的鑰匙開門闖入前東家會計室，偷走現金近4萬元、筆電一台，還闖入老闆辦公室拿走老闆的信用卡、提款卡等，並在逃走後將筆電變賣。

檢方偵查時，賴男坦承有偷賣多叫的鐵料，並闖入會計室行竊，檢方依業務侵占、竊盜等罪起訴。

賴男藉職務之便以公司名義多叫鐵料後拿去賣，藉此不法侵占公司424萬餘元，被發現開除後又潛入前公司行竊，被依業務侵占、竊盜罪起訴。圖／聯合報系資料照
賴男藉職務之便以公司名義多叫鐵料後拿去賣，藉此不法侵占公司424萬餘元，被發現開除後又潛入前公司行竊，被依業務侵占、竊盜罪起訴。圖／聯合報系資料照

竊盜 侵占 新北

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