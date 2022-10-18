逾期退房無人應 旅館人員開門驚見男「胸口插1把水果刀」

高姓男子今天在高雄市鳳山區投宿汽車旅館，但逾退房時間卻遲未離去，旅館人員開門察查看，竟發現他胸部插1把水果刀躺在床上，趕緊報警將他送醫，仍搶救中。警方勘查案發房間，未發現打鬥痕跡，正調查事發原因。

據了解，高姓男子（45歲）今天中午獨自騎機車，投宿鳳山區五甲地區某汽車旅館，表示要休息，但3小時休息時間到後，又向門房說要再加時間，直到今天下午4點45分，門房人員再度打電話進房，卻沒人回應，門房人員感覺奇怪，前去開門，竟發現他躺在床上，左胸插1把水果刀。

警、消據報到場，將高姓男子趕緊送往阮綜合醫院急救，發覺刀子未直接插中心臟，正搶救他的生命。

警方勘查現場，因水果刀仍插在他左胸，房間並無大量噴濺血跡，房內也無打鬥痕跡。警方調閱監錄畫面，發覺在高姓男子進房間以後，並沒他人再進房內，將待他清醒，查明事發原因。

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