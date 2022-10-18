新北首件跟騷起訴！男聲請保護令仍被迫收前同事情書

新北市一名黃姓女子跟蹤騷擾前男同事，造成前男同事不堪其擾，在今年8月向新北地方法院聲請保護令獲准，未料黃女仍持續跟蹤騷擾前同事，讓前同事無法忍受決定提告，新北地檢署今依跟騷法起訴。

檢方調查，黃女與男子曾是同事關係，但女到職沒多久便離職，卻對前同事念念不忘，自6月起不斷騷擾他，不僅常在他辦公室出入口張貼紙條向他示愛，還常寄送情書、巧克力給他，嚴重影響前同事生活。

前同事不堪其擾，先在今年8月向法院聲請保護令獲准，女子收到保護令後，停止寄送、張貼情書，卻仍持續到前同事上班地點，暗中觀察前同事的一舉一動，讓前同事忍無可忍，決定提告跟蹤騷擾防治法。