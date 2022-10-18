影／法拍屋點交新屋主赫見白骨與焦屍嚇壞 疑似伴屍再自焚

屏東內埔鄉一處透天民宅遭法拍，得標新屋主昨天傍晚前往點交，因呼人都無回應，自行進屋赫然在2樓發現一具白骨，嚇壞報警處理，詎料警員會同再度前往時，透天3樓竟竄出火光，緊急布水線灌救後又在3樓發現一具疑似女性焦屍，法拍屋未到手就驚見兩屍引發震驚，檢警獲報已組專案小組展開調查。

據了解，該處法拍民宅位於內埔警分局不遠處。警方表示，法拍緣由仍待釐清，屋內兩屍身分及其關係也待查明。

警方表示，17日下午6點多接獲民眾報案，內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，警消獲報後立即到場處置。報案人向警方自稱是該屋法拍得標主，欲找原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、2樓窗戶未關，又大聲呼叫均無人回應，所以自行爬上2樓朝看，赫見床上有一具白骨。

但警消會同準備再進門查看時，3樓突然竄出火光，佈線灌救撲滅火勢後，在3樓又發現一具焦屍。

警方初步勘驗，現場陳設擺放整齊，未有打鬥痕跡，未發現留有遺書，亦未發現相關身分證明文件；初布研判屋內兩屍可能闖入閒置法拍屋，一人死亡後另一女伴屍，隨後女子在發現有人進屋時自焚，已報請屏東地檢署相驗，並進查死者身分，釐清死因。

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