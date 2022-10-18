3歲女童走失馬路！新北警化身奶爸「餵蛋糕、看卡通」 查訪找家長

新北市土城區一名3歲女童日前走失，在馬路閒晃，民眾發現她在找爸爸媽媽，熱心牽至附近派出所，請警察幫忙「尋親」。由於女童無法說出姓名，警方發現她肚子餓，於是分工合作，一邊當起奶爸照顧，一邊尋找女童住家。當天晚上9點多，女童爸媽發現「小孩不見了」，得知在派出所，趕緊接回女兒，結束一場虛驚。

新北市土城分局廣福派出所警員廖政賢13日下午4點多值班時，有民眾牽著該名女童說「她走失了」，希望警察幫忙，警方獲悉先代為照顧，並著手尋找女童爸媽。

警方詢問時，女童無法回答姓名，又發現她有點肚子餓、情緒不太穩定，於是分工合作，有人拿出食物安撫情緒、餵女童吃蛋糕、陪看卡通頻道，降低她在陌生環境的不安全感，另一頭有人調閱監視器畫面，尋找女童住家。

等女童吃飽後，員警突發奇想，帶著女童在路上步巡，想用女童記憶找回住家，期間也沿途打聽民眾「有沒有看過這位小朋友」，只是都沒結果，事後返所繼續等待消息。

5個小時後，晚上9點多，在家工作忙完的女童爸媽，赫然發現「女兒不見了」，經詢問鄰居和社區警衛，才知道剛剛有警察帶著一名女童在找家長，立刻奔至派出所查看，果然順利找回愛女，頻頻感謝警察的熱心幫忙。

女童家長表示，夫妻2人都在家中的房間內工作，當時小孩在隔壁房間睡覺，就安心沒有特別注意，沒想到下一次去找女兒時，人就不見蹤影，直呼「嚇都嚇死了」。