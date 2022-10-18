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影／驚險片曝光！台中風吹塌牌樓神像 險砸中機車騎士
受東北風偏強及颱風外圍環流影響，台中龍井區龍港路福順宮牌樓神像昨天近傍晚因風大坍塌，驚險影片今曝光。一名機車騎士當時正停在福順宮牌樓前方，沒想到14秒後，牌樓上的神像連同底坐水泥磚應聲崩塌，砸在機車正後方、距騎士約僅一步距離，嚇得騎士立即催油門，逃離現場。
根據監視器畫面顯示，當時風勢強勁，監視器不斷晃動，很多轎車、機車族陸續通過福順宮牌樓，銜接臨港路一段，當時有一名男機車騎士可能因為戴的二層口罩有鬆動，在牌樓前方停車整理口罩，期間有一名女騎士騎車通過牌樓，這名男機車騎士見風勢變大，正準備催動油門，沒想到整個牌樓神像應聲崩坍，嚇得機車騎士加緊催油門逃離現場。
當地麗水里長陳耀墩說，由於崩坍的牌樓神像很重，他與福順宮副主委賴清貫等人獲報到場，15人都無法挪動，最後後改由小型挖土機移除。警方今天說，由於目前當地風勢強勁，為避免牌樓仍有碎裂無掉落，有目前仍管制交通，待今天下午廟方人員到場會勘，處理後續修繕或補等事宜。
陳耀墩說，里內近三百年歷史的福順宮，主祀三府王爺，香火鼎盛，福順宮牌樓至今逾30年，長期在海風吹襲下，恐有風化損傷，影響建築結構，上個月地震，就有零碎磁磚掉落，昨天下午風勢強勁，沒想到牌樓整片神像連同磚塊都強風掃下來。
陳耀墩指出，他與福順宮副主委賴清貫等人獲報到場，見一地的神像及水泥磚等碎裂一地，由於掉落物很重，15人合力都抬不動，後來出動小型挖土機才順利移除，神像掉落當時正有機車騎士通過牌樓，幸好騎士有躲過一劫，否則後果不堪設想。
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