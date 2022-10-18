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越南籍貨輪4船員落海 3人獲救送醫無礙1大副失聯
越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪昨天傍晚在麥寮西方7浬處海域下錨時，船上4名越南籍船員不慎落海，其中3人獲救，還有一名大副失蹤，今清晨貨輪航進高雄港，受傷3名船員轉送阮綜合醫院，3人意識清楚，送到專責病房追蹤治療中，至於落海失聯大副，下午由空勤總隊派遣黑鷹直升機執行搜救。
航港局中部航務中心昨晚6時5分接獲海巡署中部分署通報，一艘總噸位3萬1236噸級越南籍貨輪，船上有22名越南籍船員，昨天傍晚5時8分在麥寮西方7浬處海域下錨作業時，船上4名越南籍船員不慎落海，船方有投擲救生圈救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有一名大副失蹤，請求救援。
海巡署通報布袋海巡隊兩艘巡防艇、海巡署艦隊分署金門艦也出海救援，中部分署及第五巡防區成立應變中心，通報空勤總隊及國搜中心申請直升機支援搜救，因海象不佳，風力高達8至9級、強陣風11級，浪高5公尺以上，都無法順利搜救。
後來經船上船員投擲救生圈，自行救起3人，船上船員尚有18名，主機操控困難，無油料外洩。3名受傷人員位於船艏船艙等待救援，後來主機狀況恢復正常，持續往南航行，今天清晨已順利航進高雄第二港口，受傷船員轉送阮綜合醫院。
阮綜合醫院表示，今早7時37分3名傷者陸續到院，1人左腿脛骨、腓骨開放性骨折，1人右腿脛骨閉鎖性骨折，另一人左右手手掌骨折，3名傷者意識清楚，已經手術治療，送到專責病房追蹤治療中。
至於失聯大副，海巡署原計畫派船救援，因目前因海象不佳，艦艇無法出港前往搜救，下午由黑鷹直升機及空偵持續前往搜救。
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