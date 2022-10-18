快訊

尼莎剛遠離...輕颱「海棠」午間生成 氣象局曝未來動向

34歲女星無預兆罹癌 呆站醫院門口爆哭：為什麼是我？

見男網友慘吃閉門羹 女大生自殘倒臥路邊警送醫

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市警局文山一分局日前接獲報案，有一名周姓女大生在貓纜動物園站附近，情緒不穩；轄區文山一分局指南派出所員警獲報趕到現場，順利趕到周女，除了一邊開導她，一邊通知友人陪同就醫，阻止憾事發生。

日前晚間，周女（22歲）來台在新竹一所知名大學就讀，周在網路上認識一名男網友，原本相約在北市文山區一帶見面，但周女卻慘吃閉門羹，情緒大受打擊，不只服用大量抗憂鬱症藥物後，手、頸還有刀痕。

周女友人知道周女情況，擔心她出意外，趕緊通報警方；文山一分局指南派出所員警獲報，立即火速前往巡視，果然看到周女倒臥在新光路一段路邊。

周女當時精神不濟，員警立即一邊開導她，一邊通知大學校安中心協助，最後周在警方以及友人陪同下就醫，沒有生命危險，成功阻止憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝
周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝
周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝
周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝
周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝
周姓女大生見網友吃閉門羹，警勸導協助送醫。記者邱奕能／翻攝

北市 憂鬱症

延伸閱讀

女大生結伴遊高雄 小酌一番連警局也逛一趟

台男涉殺馬籍女大生 今凌晨殺人罪羈押可通信

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

涉殺害馬來西亞籍女大生 陳男遭聲押

相關新聞

白牌車GG了！新竹火車站載客賺100元車資 慘挨罰10萬元

新竹市監理站今天指出，持續稽查違法白牌車，日前偕同新竹市警察局交通隊於14日組成監警聯合稽查小組，於新竹火車站前成功攔查...

22刀殺死養大他的鄰居、舅當庭斥六字經 女檢制止講髒話

男子李盈達討錢不成，持水果刀猛刺養育他16年的78歲楊姜姓婦人22刀，拿走11萬2千元現金，先去色情按摩消費，再逃至花蓮...

越南籍貨輪4船員落海 3人獲救送醫無礙1大副失聯

越南籍「VIMC SUNRISE」貨輪昨天傍晚在麥寮西方7浬處海域下錨時，船上4名越南籍船員不慎落海，其中3人獲救，還有...

遭Google負評「這句話」影射食安 臭豆腐老闆氣炸提告

屏東市一家臭豆腐攤遭人在Google評論留言指，吃完「覺得有淡淡的化學藥劑氨味」，許姓老闆發現氣炸，昨天向警方報案，怒告...

台61線北上14.5公里 小貨車被火吞噬燒成廢鐵

新北市張姓司機在今天下午2時許，駕駛一輛小貨車行經台61線北上14.5公里，突被後方來車猛按喇叭，原想靠邊讓其先行，不料...

台中60歲男被無照少女載出車禍病危 家屬求行車記錄器

16歲張姓少女無照騎機車載60歲黃姓男子，在台中市后里區三豐路與轎車擦撞，少女與黃男受傷送醫：轎車未裝行車記錄器，黃男目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。