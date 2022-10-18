見男網友慘吃閉門羹 女大生自殘倒臥路邊警送醫

台北市警局文山一分局日前接獲報案，有一名周姓女大生在貓纜動物園站附近，情緒不穩；轄區文山一分局指南派出所員警獲報趕到現場，順利趕到周女，除了一邊開導她，一邊通知友人陪同就醫，阻止憾事發生。

日前晚間，周女（22歲）來台在新竹一所知名大學就讀，周在網路上認識一名男網友，原本相約在北市文山區一帶見面，但周女卻慘吃閉門羹，情緒大受打擊，不只服用大量抗憂鬱症藥物後，手、頸還有刀痕。

周女友人知道周女情況，擔心她出意外，趕緊通報警方；文山一分局指南派出所員警獲報，立即火速前往巡視，果然看到周女倒臥在新光路一段路邊。

周女當時精神不濟，員警立即一邊開導她，一邊通知大學校安中心協助，最後周在警方以及友人陪同下就醫，沒有生命危險，成功阻止憾事發生。

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