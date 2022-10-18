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遭Google負評「這句話」影射食安 臭豆腐老闆氣炸提告

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東市一家臭豆腐攤遭人在Google評論留言指，吃完「覺得有淡淡的化學藥劑氨味」，許姓老闆發現氣炸，昨天向警方報案，怒告留言者妨害名譽，並在其留言下方發表聲明，強調絕無使用氨粉，「可以說我東西難吃，老闆臉超臭，我都尊重你的言論自由，但指控有食安問題，真的不能忍」。

許姓老闆在市區開臭豆腐攤已8年，因食安及疫情關係，禁內用4年多。小吃攤剛營業時評價不錯，但老闆苦笑，最近Google負評確實變多，主要原因是國際戰爭波及進口黃豆品質，造成市場手工豆腐品質不一，一旦蛋白質含量略低，發酵後口味也稍有不同。

「說我東西變難吃，不好吃，我都接受。」許老闆說，因為留言者指有化學藥劑氨粉，已非個人口味，而是食安問題，發現後立即報案。但他將事發原委PO網卻引發網友兩極論戰，有人指，只說個人感覺，看不出毀謗什麼？還有人留言譏諷，難道去北投泡湯說有雞蛋味，也要被北投市民提告嗎？但也有人留言力挺。

許老闆重申，重點在氨粉兩字，留言者影射店家使用，已非個人感覺，而是指控食安有問題。他發現留言者在屏東縣多家餐廳消費，以往評論也已負評居多，報案後在留言下方聲明絕未使用氨粉，詎料留言帳號沒多久就整帳刪除。

警方表示，已受理此案，將進一步追查。許老闆苦笑說，有想過即使提告，可能也找不到人，然後事情不了了之，但為了店譽實在不想忍。

屏東地院之前有判例，一家當舖遭人在Google評論刷負評，一審以刑法誹謗罪判留言民眾20日拘役。法界人士表示，評論有無涉及誹謗待認定，但先決條件是要能找出留言者，恐有相當難度。

屏東市區一家臭豆腐攤遭人留言指有淡淡化學藥劑氨味，許姓老闆（左）獲悉，昨報警提告。圖／業者提供
屏東市區一家臭豆腐攤遭人留言指有淡淡化學藥劑氨味，許姓老闆（左）獲悉，昨報警提告。圖／業者提供
一位民眾食用臭豆腐後在Google評論指，覺得有淡淡化學藥劑氨味。老闆發現後提告並在其留言下聲明，沒多久留言帳號遭刪除。圖／業者提供
一位民眾食用臭豆腐後在Google評論指，覺得有淡淡化學藥劑氨味。老闆發現後提告並在其留言下聲明，沒多久留言帳號遭刪除。圖／業者提供

食安 屏東縣 臭豆腐 小吃 言論自由

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